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Лига Европы
10 июля 2025, 20:50 | Обновлено 10 июля 2025, 20:58
119
0

ФОТО. Шахтер провел разминку перед матчем против Ильвеса в Лиге Европы

Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице

10 июля 2025, 20:50 | Обновлено 10 июля 2025, 20:58
119
0
ФОТО. Шахтер провел разминку перед матчем против Ильвеса в Лиге Европы
ФК Шахтер

Донецкий клуб Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 встречаются Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

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Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице. Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы с Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.

Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

ФОТО. Шахтер провел разминку перед матчем против Ильвеса в Лиге Европы

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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