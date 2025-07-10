Стало известно, когда вернется один из лидеров Зари

Как стало известно Sport.ua один из лидеров «Зари», универсал Роман Вантух, не может помочь своей команде в контрольных матчах на сборе в Словении.

По имеющейся информации он не избежал на одной из тренировок мышечной контузии и воссанавливаеся после травмы. Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы Вантух вернулся в строй перед началом нового сезона.

Свой очередной спарринг на словенском этапе подготовки подопечные Виктора Скрипника проведут 14 июля с боснийским «Сараево».