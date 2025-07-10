Украина. Премьер лига10 июля 2025, 20:25 | Обновлено 10 июля 2025, 20:58
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Стало известно, когда вернется один из лидеров Зари
Роман Вантух травмировался на сборе
10 июля 2025, 20:25 | Обновлено 10 июля 2025, 20:58
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Как стало известно Sport.ua один из лидеров «Зари», универсал Роман Вантух, не может помочь своей команде в контрольных матчах на сборе в Словении.
По имеющейся информации он не избежал на одной из тренировок мышечной контузии и воссанавливаеся после травмы. Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы Вантух вернулся в строй перед началом нового сезона.
Свой очередной спарринг на словенском этапе подготовки подопечные Виктора Скрипника проведут 14 июля с боснийским «Сараево».
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