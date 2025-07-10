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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 20:25 | Обновлено 10 июля 2025, 20:58
465
0

Стало известно, когда вернется один из лидеров Зари

Роман Вантух травмировался на сборе

10 июля 2025, 20:25 | Обновлено 10 июля 2025, 20:58
465
0
Стало известно, когда вернется один из лидеров Зари
ФК Заря. Роман Вантух

Как стало известно Sport.ua один из лидеров «Зари», универсал Роман Вантух, не может помочь своей команде в контрольных матчах на сборе в Словении.

По имеющейся информации он не избежал на одной из тренировок мышечной контузии и воссанавливаеся после травмы. Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы Вантух вернулся в строй перед началом нового сезона.

Свой очередной спарринг на словенском этапе подготовки подопечные Виктора Скрипника проведут 14 июля с боснийским «Сараево».

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Заря Луганск Роман Вантух инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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