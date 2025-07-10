Англия10 июля 2025, 20:13 |
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Тоттенхэм покупает игрока сборной Англии. Отдаст 60 миллионов
Гиббс-Уайт перейдет в лондонскую команду
10 июля 2025, 20:13 |
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Клуб АПЛ Тоттенхэм активировал клаусулу в контракте атакующего хавбека Ноттингем Форест Моргана Гиббса-Уайта. Трансфер обойдется в 60 миллионов фунтов.
Игрока уже проинформировали о переходе, в ближайшие дни Гиббс-Уайт пройдет медосмотр и подпишет контракт на 5 или 6 лет.
25-летний Гиббс-Уайт в минувшем сезоне забил 7 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах.
Тоттенхэм летом уволил наставника Анже Постекоглу и назначил Томаса Франка.
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