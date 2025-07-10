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  4. Тоттенхэм покупает игрока сборной Англии. Отдаст 60 миллионов
Англия
10 июля 2025, 20:13 |
265
0

Тоттенхэм покупает игрока сборной Англии. Отдаст 60 миллионов

Гиббс-Уайт перейдет в лондонскую команду

10 июля 2025, 20:13 |
265
0
Тоттенхэм покупает игрока сборной Англии. Отдаст 60 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Гиббс-Уайт

Клуб АПЛ Тоттенхэм активировал клаусулу в контракте атакующего хавбека Ноттингем Форест Моргана Гиббса-Уайта. Трансфер обойдется в 60 миллионов фунтов.

Игрока уже проинформировали о переходе, в ближайшие дни Гиббс-Уайт пройдет медосмотр и подпишет контракт на 5 или 6 лет.

25-летний Гиббс-Уайт в минувшем сезоне забил 7 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах.

Тоттенхэм летом уволил наставника Анже Постекоглу и назначил Томаса Франка.

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Морган Гиббс-Уайт Тоттенхэм Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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