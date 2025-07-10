Тоттенхэм покупает игрока сборной Англии. Отдаст 60 миллионов

Клуб АПЛ Тоттенхэм активировал клаусулу в контракте атакующего хавбека Ноттингем Форест Моргана Гиббса-Уайта. Трансфер обойдется в 60 миллионов фунтов.

Игрока уже проинформировали о переходе, в ближайшие дни Гиббс-Уайт пройдет медосмотр и подпишет контракт на 5 или 6 лет.

25-летний Гиббс-Уайт в минувшем сезоне забил 7 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах.

Тоттенхэм летом уволил наставника Анже Постекоглу и назначил Томаса Франка.