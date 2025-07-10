Стало известно, сколько Буковина заплатит за игрока Вереса

Очередным летним новичком перволиговой «Буковины» станет один из лидеров «Вереса» полузащитник Виталий Дахновский.

Как стало известно Sport.ua, Дахновский был связан контрактом с ровенским клубом до 30 июня 2026 года и его переход обойдется «Буковине» примерно в 60 тысяч евро. Он узаконит свои отношения с черновицкой командой на два года.

Между тем «Буковина» по обоюдному согласию сторон расторгла контракт с опытным универсалом Александром Васильевым.

В расположении «Буковины» на сборах в селе Поляна, что на Закарпатье, находится защитник Василий Гакман, который в прошлом сезоне выступал за «Верес». Тренерский штаб еще не решил, будет ли он снова играть за «Буковину», ведь в свое время был даже капитаном черновицкой команды.

Ранее сообщалось о том, что спортивный директор «Буковины» рассказал об особенностях подготовки команды на сборах.