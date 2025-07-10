Стало известно, сколько Буковина заплатит за игрока Вереса
По Дахновскому ровенчане получат компенсацию
Очередным летним новичком перволиговой «Буковины» станет один из лидеров «Вереса» полузащитник Виталий Дахновский.
Как стало известно Sport.ua, Дахновский был связан контрактом с ровенским клубом до 30 июня 2026 года и его переход обойдется «Буковине» примерно в 60 тысяч евро. Он узаконит свои отношения с черновицкой командой на два года.
Между тем «Буковина» по обоюдному согласию сторон расторгла контракт с опытным универсалом Александром Васильевым.
В расположении «Буковины» на сборах в селе Поляна, что на Закарпатье, находится защитник Василий Гакман, который в прошлом сезоне выступал за «Верес». Тренерский штаб еще не решил, будет ли он снова играть за «Буковину», ведь в свое время был даже капитаном черновицкой команды.
Ранее сообщалось о том, что спортивный директор «Буковины» рассказал об особенностях подготовки команды на сборах.
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