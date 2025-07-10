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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 19:34 |
115
0

Один из лидеров Кривбасса приступил к индивидуальным тренировкам

Иван Дибанго продолжает работать над возвращением на поле

10 июля 2025, 19:34 |
115
0
Один из лидеров Кривбасса приступил к индивидуальным тренировкам
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Камерунский защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго приступил к индивидуальным тренировкам. Об этом сообщает сайт украинского клуба.

Команда продолжает готовится к новому сезону, проводя сборы в Словении. 23-летний фулбек получил повреждение в концовке прошлого сезона, в клубе сообщали о том, что игрок пропустил от 4 до 6 месяцев. В середине мая он был прооперирован, сейчас же приступил к индивидуальным тренировка.

Повреждение Иван Дибанго получил в игре Украинской Премьер-лиги с львовским «Рухом». В прошедшем сезоне он провел 23 матча на клубном уровне и отличился 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» интересовался хорватским хавбеком.

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Иван Дибанго травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
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