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  4. ВИДЕО. Эмоциональный спад. Мидтьюлланд забил третий мяч в игре с Динамо
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 18:23 | Обновлено 10 июля 2025, 18:25
399
0

ВИДЕО. Эмоциональный спад. Мидтьюлланд забил третий мяч в игре с Динамо

Представитель УПЛ не успел оправиться после второго взятия ворот

10 июля 2025, 18:23 | Обновлено 10 июля 2025, 18:25
399
0
ВИДЕО. Эмоциональный спад. Мидтьюлланд забил третий мяч в игре с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Этим

10 июля в 17:00 киевское «Динамо» начало третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Соперником украинского клуба стала команда «Мидтьюлланд» из Дании.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, однако после перерыва «Мидтьюлланд» взял под контроль игру. Сначала киевляне пропустили второй мяч на 49-й минуте, а затем «Мидтьюлланд» на 56-й минуте увеличил преимущество. Автором гола стал Этим.

ВИДЕО. Эмоциональный спад. Мидтьюлланд забил третий мяч в игре с Динамо

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Динамо Киев товарищеские матчи Мидтьюлланд чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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