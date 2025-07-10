10 июля в 17:00 киевское «Динамо» начало третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Соперником украинского клуба стала команда «Мидтьюлланд» из Дании.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, однако после перерыва «Мидтьюлланд» взял под контроль игру. Сначала киевляне пропустили второй мяч на 49-й минуте, а затем «Мидтьюлланд» на 56-й минуте увеличил преимущество. Автором гола стал Этим.

ВИДЕО. Эмоциональный спад. Мидтьюлланд забил третий мяч в игре с Динамо