ВИДЕО. Эмоциональный спад. Мидтьюлланд забил третий мяч в игре с Динамо
Представитель УПЛ не успел оправиться после второго взятия ворот
10 июля в 17:00 киевское «Динамо» начало третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
Соперником украинского клуба стала команда «Мидтьюлланд» из Дании.
В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, однако после перерыва «Мидтьюлланд» взял под контроль игру. Сначала киевляне пропустили второй мяч на 49-й минуте, а затем «Мидтьюлланд» на 56-й минуте увеличил преимущество. Автором гола стал Этим.
ВИДЕО. Эмоциональный спад. Мидтьюлланд забил третий мяч в игре с Динамо
Friday Etim til 3-1 ✔ pic.twitter.com/tD9hTZ1yly— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) July 10, 2025
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