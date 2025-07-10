ВИДЕО. Моргун не спас. Динамо пропустило второй мяч после перерыва
«Мидтьюлланд» вышел вперед в контрольном матче
10 июля в 17:00 киевское «Динамо» начало третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
Соперником украинского клуба стала команда «Мидтьюлланд» из Дании.
Уже на 21-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок удачно воспользовался моментом и завершил опасную атаку киевлян голом. Однако удержать преимущество киевляне не смогли – на 33-й минуте «Мидтьюлланд» сравнял счет.
После перерыва игрок «Мидтьюлланда» Микель Гогорса на 49-й минуте не оставил шансов вратарю «Динамо» Валентину Моргуну и вывел клуб из Дании вперед.
ВИДЕО. Моргун не спас. Динамо пропустило второй мяч после перерыва
Mikel 💥 Foran 2-1 kort inde i anden halvleg! pic.twitter.com/XFTsyH05wN— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) July 10, 2025
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