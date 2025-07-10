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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 18:09 | Обновлено 10 июля 2025, 18:15
269
0

ВИДЕО. Моргун не спас. Динамо пропустило второй мяч после перерыва

«Мидтьюлланд» вышел вперед в контрольном матче

10 июля 2025, 18:09 | Обновлено 10 июля 2025, 18:15
269
0
ВИДЕО. Моргун не спас. Динамо пропустило второй мяч после перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Гогорса

10 июля в 17:00 киевское «Динамо» начало третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Соперником украинского клуба стала команда «Мидтьюлланд» из Дании.

Уже на 21-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок удачно воспользовался моментом и завершил опасную атаку киевлян голом. Однако удержать преимущество киевляне не смогли – на 33-й минуте «Мидтьюлланд» сравнял счет.

После перерыва игрок «Мидтьюлланда» Микель Гогорса на 49-й минуте не оставил шансов вратарю «Динамо» Валентину Моргуну и вывел клуб из Дании вперед.

ВИДЕО. Моргун не спас. Динамо пропустило второй мяч после перерыва

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Динамо Киев товарищеские матчи Мидтьюлланд чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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