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  4. Доннарумма стал лучшим вратарем КЧМ по количеству сухих матчей
Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 17:50 |
154
2

Доннарумма стал лучшим вратарем КЧМ по количеству сухих матчей

Вратарь «ПСЖ» пропустил всего 1 мяч на турнире

10 июля 2025, 17:50 |
154
2
Доннарумма стал лучшим вратарем КЧМ по количеству сухих матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

На клубном чемпионате мира осталось сыграть только один матч. В финале встретятся между собой «ПСЖ» и «Челси».

Голкипер парижского клуба Джанлуиджи Доннарумма проводит феноменальный турнир. В пяти матчах из шести итальянец оставил свои ворота в неприкосновенности.

Независимо от счета решающей игры, Доннарумма уже стал лучшим на турнире по этому показателю.

  • 5 – Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
  • 3 – Фабио (Флуминенсе), Вевертон (Палмейрас)
  • 2 – Тибо Куртуа (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика), Эстебан Андрада (Монтеррей), Грегор Кобель (Боруссия), Яссин Буну (Аль-Хиляль), Ронвен Уильямс (Мамелоди Сандаунз), Роберт Санчес (Челси)

Джанлуиджи Доннарумма пропустил только один гол на турнире:

  • ПСЖ – Атлетико – 4:0
  • ПСЖ – Ботафого – 0:1
  • ПСЖ – Сиэтл Саундерз – 2:0
  • ПСЖ – Интер Майами – 4:0
  • ПСЖ – Бавария – 2:0
  • ПСЖ – Реал – 4:0
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ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу статистика Джанлуиджи Доннарумма
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Saar
Він є найкращим голкіпером світу! Достойна заміна Буффона у збірній Італії!  Там є ще Вікаріо.
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Перший Серед Рівних
І за кількістю поломаних ніг суперників
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