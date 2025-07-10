Доннарумма стал лучшим вратарем КЧМ по количеству сухих матчей

На клубном чемпионате мира осталось сыграть только один матч. В финале встретятся между собой «ПСЖ» и «Челси».

Голкипер парижского клуба Джанлуиджи Доннарумма проводит феноменальный турнир. В пяти матчах из шести итальянец оставил свои ворота в неприкосновенности.

Независимо от счета решающей игры, Доннарумма уже стал лучшим на турнире по этому показателю.

5 – Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

3 – Фабио (Флуминенсе), Вевертон (Палмейрас)

2 – Тибо Куртуа (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика), Эстебан Андрада (Монтеррей), Грегор Кобель (Боруссия), Яссин Буну (Аль-Хиляль), Ронвен Уильямс (Мамелоди Сандаунз), Роберт Санчес (Челси)

Джанлуиджи Доннарумма пропустил только один гол на турнире: