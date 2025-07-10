Доннарумма стал лучшим вратарем КЧМ по количеству сухих матчей
Вратарь «ПСЖ» пропустил всего 1 мяч на турнире
На клубном чемпионате мира осталось сыграть только один матч. В финале встретятся между собой «ПСЖ» и «Челси».
Голкипер парижского клуба Джанлуиджи Доннарумма проводит феноменальный турнир. В пяти матчах из шести итальянец оставил свои ворота в неприкосновенности.
Независимо от счета решающей игры, Доннарумма уже стал лучшим на турнире по этому показателю.
- 5 – Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- 3 – Фабио (Флуминенсе), Вевертон (Палмейрас)
- 2 – Тибо Куртуа (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика), Эстебан Андрада (Монтеррей), Грегор Кобель (Боруссия), Яссин Буну (Аль-Хиляль), Ронвен Уильямс (Мамелоди Сандаунз), Роберт Санчес (Челси)
Джанлуиджи Доннарумма пропустил только один гол на турнире:
- ПСЖ – Атлетико – 4:0
- ПСЖ – Ботафого – 0:1
- ПСЖ – Сиэтл Саундерз – 2:0
- ПСЖ – Интер Майами – 4:0
- ПСЖ – Бавария – 2:0
- ПСЖ – Реал – 4:0
6️⃣ games 5️⃣ clean sheets 🧤— DAZN Football (@DAZNFootball) July 10, 2025
Unbeatable Donnarumma🔥
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