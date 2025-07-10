ВИДЕО. Провальная игра защитников Динамо. Мидтьюлланд сравнял счет
Двое игроков киевлян не смогли забрать мяч у нападающего
10 июля в 17:00 киевское «Динамо» начало третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
Соперником украинского клуба стал коллектив «Мидтьюлланд» из Дании.
Уже на 21-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок удачно воспользовался моментом и завершил опасную атаку киевлян голом.
Однако преимущество «бело-синих» не долго держалось. Нападающий «Мидтьюлланда» Франкулину обыграл двух игроков «Динамо» и хладнокровно переиграл вратаря в выходе один на один – счет стал 1:1.
ВИДЕО. Провальная игра защитников Динамо. Мидтьюлланд сравнял счет
Udligning! 1-1 👊— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) July 10, 2025
Lee ➜ Francu pic.twitter.com/SMjs5i7S6y
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