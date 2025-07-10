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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 17:40 | Обновлено 10 июля 2025, 17:56
662
0

ВИДЕО. Провальная игра защитников Динамо. Мидтьюлланд сравнял счет

Двое игроков киевлян не смогли забрать мяч у нападающего

10 июля 2025, 17:40 | Обновлено 10 июля 2025, 17:56
662
0
ВИДЕО. Провальная игра защитников Динамо. Мидтьюлланд сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine. Франкулину

10 июля в 17:00 киевское «Динамо» начало третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Соперником украинского клуба стал коллектив «Мидтьюлланд» из Дании.

Уже на 21-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок удачно воспользовался моментом и завершил опасную атаку киевлян голом.

Однако преимущество «бело-синих» не долго держалось. Нападающий «Мидтьюлланда» Франкулину обыграл двух игроков «Динамо» и хладнокровно переиграл вратаря в выходе один на один – счет стал 1:1.

ВИДЕО. Провальная игра защитников Динамо. Мидтьюлланд сравнял счет

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Динамо Киев товарищеские матчи Мидтьюлланд чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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