10 июля в 17:00 киевское «Динамо» начало третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Соперником украинского клуба стал коллектив «Мидтьюлланд» из Дании.

Уже на 21-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок удачно воспользовался моментом и завершил опасную атаку киевлян голом.

Однако преимущество «бело-синих» не долго держалось. Нападающий «Мидтьюлланда» Франкулину обыграл двух игроков «Динамо» и хладнокровно переиграл вратаря в выходе один на один – счет стал 1:1.

ВИДЕО. Провальная игра защитников Динамо. Мидтьюлланд сравнял счет