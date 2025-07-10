Проклятие Арсенала. Срывается трансфер топ-форварда, альтернативы нет

По информации португальских СМИ, Арсенал последние дни не контактирует и не продолжает переговоры со Спортингом по поводу трансфера форварда Виктора Дьекереша.

Сообщается, что лондонский клуб недоволен стилем ведением переговоров португальской стороны и не будет платить больше того, что уже предложил – 65 миллионов евро и еще 15 миллионов в виде возможных бонусов.

Ранее президент Спортинга утверждал, что не продаст ведущего бомбардира даже за 80 миллионов.

Для Арсенала позиция центрфорварда является критичной. Клуб уже несколько трансферных окон пытается усилиться нападающим, но переговоры ни приводят к успеху.

Резервным вариантом называли Беньямина Шешко, однако переговоры с Лейпцигом пока не продвигаются, так как Арсенал сделал ставку на Дьекереша.

При этом сообщается, что Дьекереш не собирается приходить на тренировки Спортинга и хочет только в Арсенал.