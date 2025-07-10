10 июля в 17:00 киевское «Динамо» начало третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Соперником украинского клуба стал коллектив «Мидтьюлланд» из Дании.

Первыми в матче отличились именно подопечные Александра Шовковского.

«Динамо» быстро вышло из обороны в атаку и создало опасный момент у ворот оппонента. Защитники «Мидтьюлланда» пытались уберечь ворота сухими, однако на 21-й минуте Александр Пихаленок удачно завершил атаку.

ВИДЕО. Дожали. Динамо открыло счет в матче с Мидтьюлландом