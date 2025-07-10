Украина. Премьер лига10 июля 2025, 17:27 | Обновлено 10 июля 2025, 17:40
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ВИДЕО. Дожали. Динамо открыло счет в матче с Мидтьюлландом
Полузащитник Александр Пихаленок удачно воспользовался моментом
10 июля 2025, 17:27 | Обновлено 10 июля 2025, 17:40
636
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10 июля в 17:00 киевское «Динамо» начало третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
Соперником украинского клуба стал коллектив «Мидтьюлланд» из Дании.
Первыми в матче отличились именно подопечные Александра Шовковского.
«Динамо» быстро вышло из обороны в атаку и создало опасный момент у ворот оппонента. Защитники «Мидтьюлланда» пытались уберечь ворота сухими, однако на 21-й минуте Александр Пихаленок удачно завершил атаку.
ВИДЕО. Дожали. Динамо открыло счет в матче с Мидтьюлландом
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