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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 17:27 | Обновлено 10 июля 2025, 17:40
636
0

ВИДЕО. Дожали. Динамо открыло счет в матче с Мидтьюлландом

Полузащитник Александр Пихаленок удачно воспользовался моментом

10 июля 2025, 17:27 | Обновлено 10 июля 2025, 17:40
636
0
ВИДЕО. Дожали. Динамо открыло счет в матче с Мидтьюлландом
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

10 июля в 17:00 киевское «Динамо» начало третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Соперником украинского клуба стал коллектив «Мидтьюлланд» из Дании.

Первыми в матче отличились именно подопечные Александра Шовковского.

«Динамо» быстро вышло из обороны в атаку и создало опасный момент у ворот оппонента. Защитники «Мидтьюлланда» пытались уберечь ворота сухими, однако на 21-й минуте Александр Пихаленок удачно завершил атаку.

ВИДЕО. Дожали. Динамо открыло счет в матче с Мидтьюлландом

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Динамо Киев товарищеские матчи Мидтьюлланд чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Александр Пихаленок
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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