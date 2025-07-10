Манчестер Сити отпускает молодого хавбека. Он хочет уйти, названа цена

Атакующий полузащитник Джеймс Макати, скорее всего, покинет Манчестер Сити нынешним летом, а клуб хочет получить за игрока 20-25 миллионов евро.

Контракт 22-летнего футболиста завершается через год, а продлевать его Макати не собирается, поэтому Сити намерен сейчас заработать на трансфере.

В услугах Джеймса заинтересованы клубы Бундеслиги и Серии A, которые начали проявлять активность после успешного выступления Макати в составе сборной Англии на молодежном Евро.

В минувшем сезоне Джеймс провел в АПЛ 15 матчей и забил 3 гола, но лишь раз вышел в стартовом составе. Всего отыграл 27 матчей и забил 7 голов.