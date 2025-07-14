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14 июля 2025, 14:20 |
217
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Четыре фаворита и Рамос против Рэмси. Каким будет новый сезон в Мексике

Sport.ua представляет мексиканскую Лигу МХ 2025/26, которая стартовала в минувший уик-энд

14 июля 2025, 14:20 |
217
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Четыре фаворита и Рамос против Рэмси. Каким будет новый сезон в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine

11-13 июля прошел первый тур в Апертуре мексиканской Лиги МХ 2025/26, одном из сильнейших чемпионатов в Латинской Америке и по ту сторону Атлантики в целом. Sport.ua рассказывает о том, каким будет сезон-2025, что от него ждать, кто будет фаворитом, а кто способен на сюрпризы.

Апертура и Клаусура, регулярная часть и плей-офф – как устроен сезон в Лиге МХ.

Прежде, чем начать разговор о том, как и с чем команды входят в новый сезон, нужно объяснить, как вообще проходит сезон в мексиканском чемпионате. А проходит он совсем не так, как в Европе. Сезон в Лиге МХ состоит из двух частей – Апертуры и Клаусуры. Апертура – первая половина сезона, Клаусура – вторая. В свою очередь Апертура и Клаусура также делятся на две части – регулярную и финальную. Регулярную часть играют в один круг и состоит она из 17 туров. По ее итогам шесть лучших команд напрямую проходят в четвертьфинал финальной части, а команды, которые заняли места с седьмое по десятое, играют раунд плей-ин.

На раунде плей-ин стоит остановиться подробнее – очень необычный принцип его розыгрыша. В первом круге плей-ин команды разбиваются на пары, согласно местам, которые заняли по итогам регулярной части: в паре А седьмая команда играет с восьмой, а в паре В – девятая с десятой. Играют один матч. Победитель пары А проходит в четвертьфинал напрямую, а победитель пары В играет второй круг плей-ин с проигравшим пары А и уже победитель этой встречи занимает последнее место в четвертьфинале.

Рассмотрим это на примере Апертуры прошлого сезона. В плей-ин финальной части вышли «Тихуана» (7-е место в регулярной части), «Америка» (8-е), «Гвадалахара» (9-е) и «Атлас» (10-е). В пару А плей-ин, соответственно, попали «Тихуана» и «Америка», а в пару В – «Гвадалахара» и «Атлас». В первом круге «Америка» выиграла у «Тихуаны» в серии пенальти и прошла в четвертьфинал. А «Атлас», который в паре В обыграл «Гвадалахару», затем со счетом 0:3 проиграл «Тихуане», которая стала последним четвертьфиналистом. Немного непривычно, но не сложно.

Начиная с четвертьфинала, финальная часть Апертуры и Класуры – обычная сетка, в которой команды на каждой стадии, включая финал, играют между собой по два матча.

Getty Images/Global Images Ukraine. Крус Асуль

В Мексике не выбывают, но платят штрафы

Еще одна интересная особенность Лиги МХ – из нее не выбывают и в нее не поднимаются. Но это не классическая закрытая лига в духе американской МЛС или австралийской А-Лиги. Здесь закрытость временная – к 2020-м году в мексиканском футболе сложилась неприятная ситуация: обычным явлением стали финансовые проблемы у клубов второго дивизиона, Ассенсо МХ. Мексиканская федерация Футбола совместно с руководителями клубов Лиги МХ и Ассенсо МХ приняла решение приостановить обмен между лигами. Вместо этого три команды Лиги МХ, которые займут последнее место в таблице коэффициентов по итогам трех сезонов (ранее она использовалась для определения выбывающих в Ассенсо МХ), будут платить штрафы и эти деньги пойдут на развитие клубов второго дивизиона, который был реформирован и теперь называется Лига де Экспансьон МХ. Сейчас суммы штрафов составляют 80 миллионов песо для последнего места, 47 миллионов – для предпоследнего и 33 миллиона – для третьего с конца (3.67, 2.15 и 1.51 миллиона евро соответственно).

Если команда займет последнее место в таблице коэффициентов второй сезон подряд, то платить ей придется 100 миллионов песо (4.58 миллиона евро). К тому же финиш на последнем месте обнуляет все коэффициенты за предыдущие сезоны, так что в сезоне 2025/25 «Масатлану» придется постараться, чтобы после его окончания не платить больше.

Крус Асуль, Толука, Монтеррей, Америка – четыре фаворита

Главными фаворитами в борьбе за чемпионский титул, как обычно, будут столичные «Крус Асуль» и «Америка», а также «Монтеррей». «Крус Асуль» – действующие чемпионы страны, которые вернули себе титул спустя четыре года после того, как брали его в прошлый раз. В сезоне 2024/25 «сементерос» без проблем выиграли регулярную часть Апертуры с 13 победами при одном поражении в 17 матчах. В финальной стадии Апертуры «Крус Асуль» дошел до полуфинала, где проиграл «Америке». Регулярную часть Клаусуры «сементерос» на третьем месте, которого им хватило для победы в общей таблице, а плей-ин снова завершили в полуфинале и снова выбыли от «Америки».

В летнее межсезонье «Крус Асуль» почти не активен на трансферном рынке – только продали в «Америку» за 5 миллионов долларов 25-летнего центрального полузащитника Алексиса Гутьерреса. В принципе для клуба это существенная потеря: в прошлом сезоне Гутьеррес забил три гола и сделал пять результативных передач в 25 матчах в Лиге МХ. К тому же из-за разрыва крестообразных связок надолго выбыл еще один ключевой игрок центра полузащиты Андрес Монтаньо. Однако неплохо заиграл поляк Матеуш Богуш, которого зимой взяли в американском «Лос-Анджелесе» – у него уже два гола и пять результативных передач в 22 матчах за «сементерос», а также остается опытный аргентинский универсал Лоренцо Фаравельи, у которого в прошлом сезоне 9+1 в 46 матчах.

Наконец стоит вспомнить, что «Крус Асуль» хорошо усилился зимой, когда подписал шестерых новичков поти на 30 миллионов долларов, продав при этом только на 7.5 миллионов. Поэтому, вероятно, что входящих трансферов у «сементерос» летом уже не будет. Также летом «сементерос» сменили главного тренера – место уругвайского специалиста Висенте Санчеса занял 40-летний аргентинец Николас Ларкамон. Ранее он работал в «Некаксе», где на его место пришел другой аргентинец Фернандо Гаго.

Предсезонная подготовка у «Крус Асуля» вышла скомканной – в шести матчах три поражения, в том числе от аутсайдера прошлого сезона «Масатлана» и ничья с «Сакатекасом» из Лиги де Экспансьон МХ при двух победах над «Сантос Лагуной» и колумбийским «Онсе Кальдас».

Getty Images/Global Images. Америка

В свою очередь «Америка» работала на трансферном рынке активнее. Помимо упомянутого Алексиса Гутьерреса, «орлы» также подписали за 4 миллиона долларов 21-летнего левого вингера «Толуки» Исайаса Виоланте. Хорошее приобретение – помимо родного левого фланга Виоланте может сыграть и справа, и в центре нападения. В прошлом сезоне он забил семь голов и сделал четыре результативные передачи в 64 матчах. Также «орлы», вероятно, решили оставить у себя 22-летнего американского левого защитника Ральфа Оркина, который вернулся из аренды в «Хуарес». При этом продала «Америка» только опытного чилийского полузащитника Диего Вальдеса за 3.5 миллионов долларов в аргентинский «Велес Сарсфилд». В аренду в «Лос-Анджелес» отправили воспитанника «Манчестер Сити», полузащитника Жаваиро Дилросуна, а в «Некаксу» – защитников Кристиана Кальдерона и Эмилио Лару.

«Америка» ограничилась всего двумя товарищескими матчами – сыграла вничью с «Канкуном» из Лиги де Эспансьон МХ, пропустив на последних минутах, и одержала волевую победу над «Пуэблой».

Все еще грозный, несмотря на то, что в последнее время немного «просел», «Монтеррей» только что вернулся с командного чемпионата мира. Соответственно, у «полосатых» не было товарищеских матчей. И трансферов тоже не было – в обе стороны. Последнее, в принципе, не удивительно – «Монтеррей» хорошо поработал на рынке зимой, при чем и приобретал, и продавал. Интересно, что в составе «полосатых» едва ли е больше всего игроков с европейскими паспортами: испанцы Серхио Рамос, Оливер Торрес и Серхио Каналец, уругвайский вратарь с итальянским паспортом Серхио Меле, капитан команды Эктор Морено, аргентинский левый вингер Лукас Окампос и мексиканский правый вингер Хорди Кортисо с испанскими паспортами, а также еще один мексиканский правый вингер Хесус Корона, у которого есть гражданство Португалии. Как и «Крус Асуль», «Монтеррей» новый сезон начнет с новым тренером: место уволенного аргентинца Мартина Демикелиса в конце мая занял испанский специалист Доменек Торрент.

Getty Images/Global Images Ukraine. Толука

Четвертый претендент на чемпионский титул в новом сезоне – «Толука», которая завершила сезон 2024/25 победой в Клаусуре. Летом «красные дьяволы» выкупили арендованного у «Марселя» вратаря Пау Лопеса, а также арендовали еще одного голкипера Уго Гонсалеса у «Масатлана». Также за 5 миллионов евро у испанского «Эльче» купили 24-летнего аргентинского атакующего полузащитника Николаса Кастро. При этом уход центрального защитника Адриана Моры и центрального форварда Ивана Лопеса – не особо серьезные потери. У Моры всего 17 матчей во всех турнирах, а Лопес в прошлом сезон забил один гол и сделал одну результативную передачу. Таким образом можно говорить, что «Толуке» удалось сохранить состав, который выиграл Клаусуру 2025, и главного тренера Антонио Мохамеда. А значит, «красные дьяволы» наверняка будут бороться и за победу, как минимум, в Апертуре 2026.

Тигрес, Пумас и другие претенденты

Потенциальными претендентами на чемпионский титул могут стать две университетские команды с «кошачьими» названиями – «Тигрес» и «Пумас». «Тигрес» в прошлом сезоне вошли в топ-5 регулярной части и в Апертуре, и в Клаусуре. В финальных частях они, при этом, выбывали либо сразу, либо проходили один круг и в общей таблице заняли четвертое место. Летом они подписали вингера мадридского «Атлетико» Анхеля Корреа за 8 миллионов евро и форварда «Толуки» Ивана Лопеса, при этом без существенных потерь. Интересно, что в марте главным тренером «Тигрес» стал аргентинец Гвидо Писарро, который начинал сезон игроком «тигров», но в марте же объявил о завершении карьеры.

«Пумас» крайне неудачно провели Клаусуру прошлого сезона, но все-таки смогли зацепиться за плей-ин. Там, правда, во втором круге проиграли «Монтеррею». Как и «Тигрес», в марте «пумы» сменили главного тренера и сейчас с ними работает 37-летний Эфраин Хуарес. Летом «Пумас» подписали всего одного новичка, но какого – в Мексику перебрался бывший центральный защитник «Арсенала» и «Ювентуса» Эрон Рэмси, который в последнее время выступал за «Кардифф» в Чемпионшипе. При этом потери у «пум» две: в Аргентину вернулся бывший защитник «Аякса» Лисандро Магальян, который перешел в «Велес Сарсфилд», а у еще одного центрального защитника Рикардо Галиндо закончился контракт, но особой погоды в клубе он не делал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тигрес

Не стоит списывать со счетов и «Гвадалахару», несмотря на откровенно неудачный прошлый сезон. В конце весны «козлы» сменили главного тренера – место Херардо Эспиносы занял аргентинец Габриэль Милито. Летом «Гвадалахара» основательно потратилась – за правого вингера «Тихуаны» Эфраина Альвареса заплатили 7 миллионов долларов, в такую же сумму обошелся левый защитник «Пачуки» Брайан Гонсалес. Также бесплатно заполучили правого защитника ПСВ Ричарда Ледесму. При этом в АЗ Алкмар за 2 миллиона продали левого защитника Матео Чавеса, а в «Леон» за 2.6 миллиона – центрального полузащитника Фернандо Бельтрана.

При этом «Гвадалахара» прекрасно провела предсезонную подготовку – пять побед в шести товарищеских матчах при ничьей с «Тапатио» из Лиги де Экспансьон МХ.

Еще один участник клубного чемпионата мира «Пачука» и его несостоявшийся участник «Леон» обладают одной и той же проблемой – нестабильностью. В прошлом сезоне обе команды провалили Апертуру, но при этом в Клаусуре «Леон» вышел в четвертьфинальную часть напрямую, а «Пачука» – через плей-ин. Оба клуба, однако, выбыли уже в четвертьфинале. «Пачука» в конце мая сменила главного тренера – вместо уругвайца Гильермо Альмады пришел экс-тренер сборной Мексики Хайме Лосано, а у «Леона» завершил карьеру центральный защитник Андрес Гуардадо. «Пачука» отправила в аренду новичку Ла Лиги «Оведо» 35-летнего форварда Саломона Рондона и не стала выкупать арендованных аргентинских полузащитников Гастона Тогни и Агустина Палавесино, а «Леон» провел уже упомянутый трансфер Фернандо Бельтрана из «Гвадалахары».

Getty Images/Global Images Ukraine. Пумас

Кому платить, а кому не платить – вот в чем вопрос

Главными претендентами на то, чтобы занять последние три места в таблице коэффициентов после сезона 2025/26, а значит – платить штрафы, являются четыре клуба: «Масатлан», «Пуэбла», «Сантос Лагуна» и «Атлас».

Из этого квартета наибольшие шансы избежать необходимости расставаться с деньгами у «Атласа». В прошлом сезоне гвадалахарцы вышли в плей-ин Апертуры, где обыграли «Гвадалахару», но затем уступили «Тихуане». А Клаусуру «Атлас» провел неудачно и занял в ней 14-е место в регулярной стадии. Летом «Атлас» подписал двух центральных защитников – Робера Пиера испанского «Спортинга» Хихон и Адриана Мору из «Толуки». При этом потеряли правого вингера Диего Гонсалеса, у которого закончилась аренда из «Лацио».

«Масатлан», который занимает последнее место в таблице коэффициентов, усилился вратарем Рикардо Родригесом из «Тлакскалы», которая играет в Лиге де Экспансьонес МХ. При этом из клуба ушли два игрока группы атаки, при чем бесплатно: форвард Луис Амарилья перешел в парагвайский «Серро Портеньо», атакующий полузащитник Родольфо Писарро ушел в «Хуарес». К тому же в конце года закончится аренда у «Толуки» правого вингера Андерсона Дуарте. Любопытно, как с такими вводными «Масталан» будет стараться избежать второго подряд финиша на последнем месте в таблице коэффициентов при том, что начинает сезон с нулем. К тому же этот клуб не смог превратить в золото даже Виктор Вусетич, которого в Мексике называют «царь Мидас» за то, что привел к чемпионству четыре разные команды – рекорд среди тренеров. Из «Масатлана» Вусетич ушел в середине мая, не доработав до конца даже один сезон, и к новому сезону команду готовит 59-летний уругваец Роберт Сибольди, который перед этим работал с «Тигрес».

Getty Images/Global Images Ukraine. Атлас

«Сантос Лагуна», которая в прошлом сезоне умудрилась занять последнее место и в Апертуре, и в Клаусуре, также в мае сменила тренера – место аргентинца Фернандо Ортиса занял 47-летний испанский специалист Франсиско Родригес. Также «воины» арендовали двух защитников: колумбийца Кевина Баланту у «Тихуаны» и Арета Ортегу у «Хуареса». Также они за 650 тысяч евро подписали вингера колумбийских «Мильонариос» Кевина Паласиоса. При этом ушел только 33-летний перуанский защитник Андерсон Сантамария, который вернулся домой, в «Университарио».

Главная проблема «Пуэблы» – надолго выбыл из-за травмы Альберто Эррера, не очень заметный, но важный универсал, который способен одинаково качественно закрыть сразу пять позиций в центре и на левом фланге. При этом летом ни одну из этих позиций «лос камотерос» не усилили – зато взяли сразу двух правых вингеров Оуэна Гонсалеса из «Пачуки» и Эдгара Герру из «Леона», а также арендовали центрального защитника «Гвадалахары» Луиса Габриэля Рея и форварда «Америки» Эстебана Лосано. Последние трансферы, в общем-то понятны в свете ухода Себастьяна Ольмедо и окончания аренды Эмилиано Гомеса, но как главный тренер Пабло Геде компенсирует отсутствие Эрреры – важный вопрос.

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статьи эксклюзив чемпионат Мексики по футболу Крус Асуль Толука УАНЛ Тигрес Монтеррей Америка Мехико УНАМ Пумас Гвадалахара (Мексика) [Чивас] Тихуана Пачука Леон (Мексика) Некакса Керетаро Хуарес Пуэбла
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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