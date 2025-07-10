Динамо предложили подписать игрока на проблемную позицию. Клуб думает

Динамо поступило предложение рассмотреть возможность подписать центрального защитника хорватской Риеки Степана Радельича, который мог бы закрыть проблему зону в обороне.

Сообщается, что руководство киевского клуба сейчас изучает этот вариант.

27-летний Радельич (рост 2 метра) имеет контракт до лета 2026 года. В минувшем сезоне босниец провел 37 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Провел 3 матча за сборную Боснии.

Динамо последние несколько трансферных окон ищет центрального защитника, но оформить подписание пока не удается.