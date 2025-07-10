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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 18:01 | Обновлено 10 июля 2025, 18:20
1546
1

Динамо предложили подписать игрока на проблемную позицию. Клуб думает

Киевляне рассматривают кандидатуру Радельича

10 июля 2025, 18:01 | Обновлено 10 июля 2025, 18:20
1546
1
Динамо предложили подписать игрока на проблемную позицию. Клуб думает
Getty Images/Global Images Ukraine. Степан Радельич (справа)

Динамо поступило предложение рассмотреть возможность подписать центрального защитника хорватской Риеки Степана Радельича, который мог бы закрыть проблему зону в обороне.

Сообщается, что руководство киевского клуба сейчас изучает этот вариант.

27-летний Радельич (рост 2 метра) имеет контракт до лета 2026 года. В минувшем сезоне босниец провел 37 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Провел 3 матча за сборную Боснии.

Динамо последние несколько трансферных окон ищет центрального защитника, но оформить подписание пока не удается.

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Динамо Киев Риека трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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Burevestnik
може Рієка хоче його просто сплавити бо непотрібний?
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