Украина. Премьер лига10 июля 2025, 18:01 | Обновлено 10 июля 2025, 18:20
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Динамо предложили подписать игрока на проблемную позицию. Клуб думает
Киевляне рассматривают кандидатуру Радельича
10 июля 2025, 18:01 | Обновлено 10 июля 2025, 18:20
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Динамо поступило предложение рассмотреть возможность подписать центрального защитника хорватской Риеки Степана Радельича, который мог бы закрыть проблему зону в обороне.
Сообщается, что руководство киевского клуба сейчас изучает этот вариант.
27-летний Радельич (рост 2 метра) имеет контракт до лета 2026 года. В минувшем сезоне босниец провел 37 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Провел 3 матча за сборную Боснии.
Динамо последние несколько трансферных окон ищет центрального защитника, но оформить подписание пока не удается.
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