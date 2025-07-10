4 украинские команды. Кто и когда стартует в еврокубках нового сезона
Сегодня еврокубковый сезон открывает «Шахтер»
Сегодня «Шахтер» откроет для Украины новый еврокубковый сезон, а УАФ напомнила, когда и против кого сыграют украинские команды в квалификации еврокубков чемпионата 2025/26.
Квота Украины на евросезон-2025/2026
Лига чемпионов
Чемпион УПЛ («Динамо») стартует во втором квалификационном раунде.
Соперник – победитель пары «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун» (Мальта), матчи – 22 и 29 июля.
Лига Европы
Обладатель Кубка Украины (Шахтер) стартует в первом квалификационном раунде.
Соперник – «Ильвес» (Финляндия), матчи – 10 и 17 июля.
Лига конференций
Вторая команда УПЛ («Александрия») стартует во втором квалификационном раунде.
Соперник – неудачник пары АЕК (Кипр) – «Партизан» (Сербия), матчи – 24 и 31 июля.
Четвертая команда УПЛ (Полесье) стартует во втором квалификационном раунде.
Соперник – победитель пары «Борац» (Босния и Герцеговина) – «Санта-Колома» (Андорра), матчи – 24 и 31 июля.
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