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Лига чемпионов
10 июля 2025, 16:36 | Обновлено 10 июля 2025, 16:38
558
0

4 украинские команды. Кто и когда стартует в еврокубках нового сезона

Сегодня еврокубковый сезон открывает «Шахтер»

10 июля 2025, 16:36 | Обновлено 10 июля 2025, 16:38
558
0
4 украинские команды. Кто и когда стартует в еврокубках нового сезона
УАФ

Сегодня «Шахтер» откроет для Украины новый еврокубковый сезон, а УАФ напомнила, когда и против кого сыграют украинские команды в квалификации еврокубков чемпионата 2025/26.

Квота Украины на евросезон-2025/2026

Лига чемпионов

Чемпион УПЛ («Динамо») стартует во втором квалификационном раунде.

Соперник – победитель пары «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун» (Мальта), матчи – 22 и 29 июля.

Лига Европы

Обладатель Кубка Украины (Шахтер) стартует в первом квалификационном раунде.

Соперник – «Ильвес» (Финляндия), матчи – 10 и 17 июля.

Лига конференций

Вторая команда УПЛ («Александрия») стартует во втором квалификационном раунде.

Соперник – неудачник пары АЕК (Кипр) – «Партизан» (Сербия), матчи – 24 и 31 июля.

Четвертая команда УПЛ (Полесье) стартует во втором квалификационном раунде.

Соперник – победитель пары «Борац» (Босния и Герцеговина) – «Санта-Колома» (Андорра), матчи – 24 и 31 июля.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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