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  4. Опубликован состав Динамо на товарищеский матч с Мидтьюлландом
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 16:29 | Обновлено 10 июля 2025, 16:33
851
0

Опубликован состав Динамо на товарищеский матч с Мидтьюлландом

Поединок начнется 10 июля в 17:00

10 июля 2025, 16:29 | Обновлено 10 июля 2025, 16:33
851
0
Опубликован состав Динамо на товарищеский матч с Мидтьюлландом
ФК Динамо Киев

10 июля киевское «Динамо» проведет третий контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Соперником «бело-синих» станет футбольный клуб «Мидтьюлланд» из Дании.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Ранее «Динамо» сыграло два спарринга против команды «Кишварда» из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).

Состав киевского «Динамо» на контрольный поединок с «Мидтьюлландом»

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Динамо Киев товарищеские матчи Мидтьюлланд чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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