Украина. Премьер лига10 июля 2025, 16:29 | Обновлено 10 июля 2025, 16:33
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Опубликован состав Динамо на товарищеский матч с Мидтьюлландом
Поединок начнется 10 июля в 17:00
10 июля 2025, 16:29 | Обновлено 10 июля 2025, 16:33
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10 июля киевское «Динамо» проведет третий контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
Соперником «бело-синих» станет футбольный клуб «Мидтьюлланд» из Дании.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Ранее «Динамо» сыграло два спарринга против команды «Кишварда» из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).
Состав киевского «Динамо» на контрольный поединок с «Мидтьюлландом»
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