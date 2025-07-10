Опубликован состав Динамо на товарищеский матч с Мидтьюлландом

10 июля киевское «Динамо» проведет третий контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Соперником «бело-синих» станет футбольный клуб «Мидтьюлланд» из Дании.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Ранее «Динамо» сыграло два спарринга против команды «Кишварда» из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).

Состав киевского «Динамо» на контрольный поединок с «Мидтьюлландом»