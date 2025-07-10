ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал капитана другого клуба АПЛ
Кристиан Нергор покинул «Брентфорд»
Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании датского полузащитника «Брентфорда» Кристиана Нергора.
По информации СМИ, сумма трансфера 31-летнего футболиста составила 11 миллионов евро.
Отмечается, что игрок взял в клубе 16-й номер. Условия его контракта с «канонирами» не сообщаются.
31-летний полузащитник был капитаном «Брентфорда» и выступал за клуб с лета 2019 года. Всего Кристиан отыграл 196 матчей в составе «пчел», в которых оформил 13 голов и 18 ассистов.
В сезоне 2024/25 Кристиан Нергор провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
Ранее «Арсенал» официально объявил о подписании Мартина Субименди.
Bringing a wealth of experience.— Arsenal (@Arsenal) July 10, 2025
Christian Nørgaard is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/hggNBiopmT
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