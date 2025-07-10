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Англия
10 июля 2025, 14:11 |
1525
1

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал капитана другого клуба АПЛ

Кристиан Нергор покинул «Брентфорд»

10 июля 2025, 14:11 |
1525
1
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал капитана другого клуба АПЛ
ФК Арсенал. Кристиан Нергор

Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании датского полузащитника «Брентфорда» Кристиана Нергора.

По информации СМИ, сумма трансфера 31-летнего футболиста составила 11 миллионов евро.

Отмечается, что игрок взял в клубе 16-й номер. Условия его контракта с «канонирами» не сообщаются.

31-летний полузащитник был капитаном «Брентфорда» и выступал за клуб с лета 2019 года. Всего Кристиан отыграл 196 матчей в составе «пчел», в которых оформил 13 голов и 18 ассистов.

В сезоне 2024/25 Кристиан Нергор провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее «Арсенал» официально объявил о подписании Мартина Субименди.

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Кристиан Нергор Арсенал Лондон Брентфорд трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон
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Alehandro
Круть! Нергор, на ряду з Джанельтом, був прямим конкурентом Ярмолюка за місце у старті
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