Карпаты назвали соперников на сбор в Австрии. В списке есть экс-чемпион АПЛ
Львовский клуб запланировал пять контрольных поединков
Львовские «Карпаты» определились с перечнем соперников на контрольные поединки в Австрии.
Во время учебно-тренировочного сбора «львы» проведут пять товарищеских поединков.
Имена четырех оппонентов уже известны, последний соперник «Карпат» будет объявлен позже.
Первый матч на сборах в Австрии «львы» проведут 13 июля против действующего обладателя Кубка Австрии «Вольфсбергера».
Далее украинский клуб сыграет против «Дьёра», «Герты» и еще одной команды. Заключительный контрольный матч пройдет 25 июля против «Лестера» (победитель АПЛ 2015/16).
Соперники «Карпат» на летний сбор в Австрии:
- 13.07.25 – «Вольфсбергер»
- 17.07.25 – «Дьор»
- 18.07.25 – «Герта»
- 24.07.25 – идут переговоры с потенциальными соперниками
- 25.07.25 – «Лестер»
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