Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты назвали соперников на сбор в Австрии. В списке есть экс-чемпион АПЛ
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 14:17 | Обновлено 10 июля 2025, 15:04
677
0

Карпаты назвали соперников на сбор в Австрии. В списке есть экс-чемпион АПЛ

Львовский клуб запланировал пять контрольных поединков

10 июля 2025, 14:17 | Обновлено 10 июля 2025, 15:04
677
0
Карпаты назвали соперников на сбор в Австрии. В списке есть экс-чемпион АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Львовские «Карпаты» определились с перечнем соперников на контрольные поединки в Австрии.

Во время учебно-тренировочного сбора «львы» проведут пять товарищеских поединков.

Имена четырех оппонентов уже известны, последний соперник «Карпат» будет объявлен позже.

Первый матч на сборах в Австрии «львы» проведут 13 июля против действующего обладателя Кубка Австрии «Вольфсбергера».

Далее украинский клуб сыграет против «Дьёра», «Герты» и еще одной команды. Заключительный контрольный матч пройдет 25 июля против «Лестера» (победитель АПЛ 2015/16).

Соперники «Карпат» на летний сбор в Австрии:

  • 13.07.25 – «Вольфсбергер»
  • 17.07.25 – «Дьор»
  • 18.07.25 – «Герта»
  • 24.07.25 – идут переговоры с потенциальными соперниками
  • 25.07.25 – «Лестер»
По теме:
ФОТО. Шахтер сообщил о смене логотипа титульного спонсора на футболке
Товарищеский матч Руха с Эпицентром прерван
Колос обратился к легионеру, который покинул клуб. Он уехал в Словакию
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Карпаты Львов Вольфсбергер Герта Лестер Дьер
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Футбол | 10 июля 2025, 08:49 0
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ

Бланкос сгорели со счетом 0:4

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла попрощалась с наставником и сообщила причину ухода
Футбол | 10 июля 2025, 14:19 3
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла попрощалась с наставником и сообщила причину ухода
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла попрощалась с наставником и сообщила причину ухода

Сербский специалист покинул полтавский клуб из-за семейных обстоятельств

Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 10.07.2025, 12:22
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
Футбол | 10.07.2025, 00:02
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Футбол | 10.07.2025, 07:03
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
09.07.2025, 05:32
Футбол
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
08.07.2025, 17:00 29
Футбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
09.07.2025, 05:14
Бокс
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
08.07.2025, 16:45 1
Биатлон
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
09.07.2025, 00:47
Футбол
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
09.07.2025, 18:59 40
Теннис
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
08.07.2025, 13:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем