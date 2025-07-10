Карпаты назвали соперников на сбор в Австрии. В списке есть экс-чемпион АПЛ

Львовские «Карпаты» определились с перечнем соперников на контрольные поединки в Австрии.

Во время учебно-тренировочного сбора «львы» проведут пять товарищеских поединков.

Имена четырех оппонентов уже известны, последний соперник «Карпат» будет объявлен позже.

Первый матч на сборах в Австрии «львы» проведут 13 июля против действующего обладателя Кубка Австрии «Вольфсбергера».

Далее украинский клуб сыграет против «Дьёра», «Герты» и еще одной команды. Заключительный контрольный матч пройдет 25 июля против «Лестера» (победитель АПЛ 2015/16).

Соперники «Карпат» на летний сбор в Австрии: