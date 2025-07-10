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Чемпионат Европы
10 июля 2025, 14:48 | Обновлено 10 июля 2025, 15:08
263
0

Футболистка из Уэльса вписала свое имя в историю женского Евро

Джессика Фишлок стала самой старшей автором гола на турнире

10 июля 2025, 14:48 | Обновлено 10 июля 2025, 15:08
263
0
Футболистка из Уэльса вписала свое имя в историю женского Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Фишлок

В среду, 9 июля, прошел поединок второго тура женского чемпионата Европы в группе D между сборными Франции и Уэльса.

Матч завершился уверенной победой национальной команды Франции со счетом 4:1.

Единственный мяч за сборную Уэльса в матче забила Джессика Фишлок, которая установила рекорд на уровне Евро.

Футболистка стала самым возрастным автором гола на чемпионате Европы, обойдя в рейтинге Джули Нельсон из Северной Ирландии, которая забила в возрасте 37 лет 33 дня.

На момент гола Джессике было 38 лет и 176 дней.

Самые возрастные авторы голов в истории женского чемпионата Европы:

  • Джессика Фишлок (Уэльс, 2025) – 38 лет 176 дней
  • Джули Нельсон (Северная Ирландия, 2022) – 37 лет 33 дня
  • Элизабетта Виньотто (Италия, 1989) – 35 лет 176 дней
  • Линда Сембрант (Швеция, 2022) – 35 лет 68 дней
  • Патриция Панико (Италия, 2009) – 34 года 208 дней
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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