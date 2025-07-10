Футболистка из Уэльса вписала свое имя в историю женского Евро
Джессика Фишлок стала самой старшей автором гола на турнире
В среду, 9 июля, прошел поединок второго тура женского чемпионата Европы в группе D между сборными Франции и Уэльса.
Матч завершился уверенной победой национальной команды Франции со счетом 4:1.
Единственный мяч за сборную Уэльса в матче забила Джессика Фишлок, которая установила рекорд на уровне Евро.
Футболистка стала самым возрастным автором гола на чемпионате Европы, обойдя в рейтинге Джули Нельсон из Северной Ирландии, которая забила в возрасте 37 лет 33 дня.
На момент гола Джессике было 38 лет и 176 дней.
Самые возрастные авторы голов в истории женского чемпионата Европы:
- Джессика Фишлок (Уэльс, 2025) – 38 лет 176 дней
- Джули Нельсон (Северная Ирландия, 2022) – 37 лет 33 дня
- Элизабетта Виньотто (Италия, 1989) – 35 лет 176 дней
- Линда Сембрант (Швеция, 2022) – 35 лет 68 дней
- Патриция Панико (Италия, 2009) – 34 года 208 дней
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