Футболистка из Уэльса вписала свое имя в историю женского Евро

В среду, 9 июля, прошел поединок второго тура женского чемпионата Европы в группе D между сборными Франции и Уэльса.

Матч завершился уверенной победой национальной команды Франции со счетом 4:1.

Единственный мяч за сборную Уэльса в матче забила Джессика Фишлок, которая установила рекорд на уровне Евро.

Футболистка стала самым возрастным автором гола на чемпионате Европы, обойдя в рейтинге Джули Нельсон из Северной Ирландии, которая забила в возрасте 37 лет 33 дня.

На момент гола Джессике было 38 лет и 176 дней.

Самые возрастные авторы голов в истории женского чемпионата Европы: