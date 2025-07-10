Тренер Кривбасса: «Согласился на приглашение без колебаний»

«Кривбасс» продолжает подготовку к старту сезона. Команда работает под руководством Патрика ван Леувена и нового тренерского штаба. Ассистент главного тренера криворожского клуба Ори Дэвид рассказал об адаптации в команде.

– Приветствуем! Расскажите, пожалуйста, о процессе адаптации в новой команде.

– Должен сказать, что это было очень приятно – получить предложение от ФК «Кривбасс». Все в коллективе тепло меня приветствовали, за что я им очень благодарен. В команде чувствую себя очень комфортно с первого дня. Есть такое ощущение, что я здесь уже давно – и это очень приятно, хотя в команде всего чуть больше недели. Уже успел почувствовать, что «Кривбасс» – это настоящая красно-белая семья.

– Поделитесь: когда поступило предложение от клуба?

– После окончания сезона Патрик поговорил со мной и пригласил в «Кривбасс». Я увидел, что здесь действительно есть перспектива, ведь то, как «Кривбасс» прогрессировал за последние годы, заслуживает уважения. Для меня это вызов – работать в таком клубе, как «Кривбасс». И вместе идти к большим целям. Согласился на приглашение без колебаний.

– ⁠Расскажите о своем тренерском опыте. Где Вы работали до «Кривбасса»?

– Начал тренерскую карьеру в Академии «Маккаби» Тель-Авив в Израиле. Впоследствии уже работал в главной команде клуба тренером. Вместе с командой мы играли в еврокубках. Встречались с донецким «Шахтером», в частности. После этого я работал в «Хапоэле» Беэр-Шева, а затем и в «Маккаби» Яффа, где я был главным тренером команды. Также работал в Украине в «Металлисте 1925», это было приятное время.

– Каковы первые впечатления от работы с новой командой?

– Сразу видно, что «Кривбасс» – настоящая команда. Если мы хотим быть успешными, то первый момент - это позитивная среда. В «Кривбассе» это сразу чувствуется. Мне это очень нравится. Когда мы счастливы, то можем сделать многое вместе. Здесь настоящая семья, все поддерживают друг друга. Одним словом: «Кривбасс» – это мы!

– Что будет входить в Ваши функции тренера «Кривбасса»?

– Мы должны улучшить себя в игровой философии. Внести больше профессионализма, помочь качественно развиваться молодым футболистам. Это очень важно для нас. Помочь всем стать сильнее. Мы хотим вместе идти только вперед. Шаг за шагом.