ФОТО. Миколенко сменил игровой номер в Эвертоне

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко сменил игровой номер. Об этом пишет портал Everton FC News.

В соцсетях появилась фотография, на которой видно, что защитник теперь имеет 16 номер. Ранее Миколенко играл под 19-м в составе «ирисок». Номер 16 не нов для Виталия, под ним он выступает в сборной Украины, а также носил его в киевском Динамо.

Миколенко присоединился к Эвертону в январе 2022 года. В общей сложности за «ирисок» он отыграл в 122 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось, что легендарный клуб намерен подписать защитника сборной Украины.