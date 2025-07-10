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  4. ФОТО. Миколенко сменил игровой номер в Эвертоне
Англия
10 июля 2025, 12:44 |
1610
0

ФОТО. Миколенко сменил игровой номер в Эвертоне

Виталий «засветился» с новым игровым номером на тренировках «ирисок»

10 июля 2025, 12:44 |
1610
0
ФОТО. Миколенко сменил игровой номер в Эвертоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко сменил игровой номер. Об этом пишет портал Everton FC News.

В соцсетях появилась фотография, на которой видно, что защитник теперь имеет 16 номер. Ранее Миколенко играл под 19-м в составе «ирисок». Номер 16 не нов для Виталия, под ним он выступает в сборной Украины, а также носил его в киевском Динамо.

Миколенко присоединился к Эвертону в январе 2022 года. В общей сложности за «ирисок» он отыграл в 122 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось, что легендарный клуб намерен подписать защитника сборной Украины.

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Виталий Миколенко игровой номер Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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