ФОТО. Миколенко сменил игровой номер в Эвертоне
Виталий «засветился» с новым игровым номером на тренировках «ирисок»
Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко сменил игровой номер. Об этом пишет портал Everton FC News.
В соцсетях появилась фотография, на которой видно, что защитник теперь имеет 16 номер. Ранее Миколенко играл под 19-м в составе «ирисок». Номер 16 не нов для Виталия, под ним он выступает в сборной Украины, а также носил его в киевском Динамо.
Миколенко присоединился к Эвертону в январе 2022 года. В общей сложности за «ирисок» он отыграл в 122 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.
Ранее сообщалось, что легендарный клуб намерен подписать защитника сборной Украины.
New Squad Number for Mykolenko 👀🇺🇦#16 pic.twitter.com/ADjhp8vShl— Everton FC News 💙 (@NilSatisNews) July 7, 2025
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