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Италия
10 июля 2025, 12:22 | Обновлено 10 июля 2025, 12:29
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Алекс ВЕЛИКИХ: «Довбику при Гасперини придется еще больше бегать»

Эксперт высказался о новом тренере Ромы

10 июля 2025, 12:22 | Обновлено 10 июля 2025, 12:29
120
0
Алекс ВЕЛИКИХ: «Довбику при Гасперини придется еще больше бегать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Скаут Алекс Великих в эксклюзивном комментарии Sport.ua оценил перспективы украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика при новом главного тренере римской команды Джане Пьеро Гасперини.

«Приход Джан Пьеро Гасперини в «Рому» стал достаточно сильным ходом руководства клуба и суперконсультанта Клаудио Раньери. Они выиграли конкуренцию у «Ювентуса», «Милана» и ряда английских клубов. Однако для многих остается загадкой, как сложится карьера тренера в новом клубе после стольких лет работы в «Аталанте».

Характер у тренера далеко не простой, а методы работы и отношения к игрокам зачастую получают критику самих футболистов и приводит иногда к конфликтам. Можно вспомнить и Папу Гомеса, и недавний скандала с Адемолой Лукманом.

Некоторые специалисты говорят, что в работе Гасперини с большим клубом и большими игроками могут возникнуть проблемы и тут, наверное, вся надежда руководства на балансирующую роль Раньери.

Артему Довбику при Гасперини придется еще больше бегать и в целом прибавлять в физических кондициях. Сказать, что для Гасперини Довбик идеальный форвард или нет, пока что рано делать выводы.

Нужно отметить, что у опытного тренера есть способность делать из многих молодых игроков звезд. Например, тот же Матео Ретеги попав в руки этого тренера, стал не просто забивать много голов, но и начал врываться в шорт-листы топ-клубов Европы. Надеюсь, нечто подобное произойдет и с украинским центрфорвардом».

Украинский нападающий провел за «Рому» во всех официальных турнирах 45 поединков, забил 17 мячей и сделал три результативных передачи. Transfermarkt оценивает 27-летнего Довбика в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне «Рома» заняла пятое место в чемпионате Италии и в следующей кампании будет играть в основном этапе Лиги Европы.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Клаудио Раньери Алекс Великих инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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