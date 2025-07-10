Впервые украинские теннисистки сыграют на Уимблдоне в категории U-14

Две украинские теннисистки Виолетта Скрип и София Белинская сыграют на Уимблдонском турнире в категории U-14.

Такие соревнования на травяном мейджоре в Лондоне проводятся в четвертый раз. 16 теннисисток распределены по четырем группам. В плей-офф пройдут победительницы квартетов и образуют пары 1/2 финала.

Впервые представители Украины будут представлены на подобном турнире. Виолетта и София проведут первые поединки уже сегодня, 10 июля.

Группы Уимблдонского турнира 2025 в категории U-14