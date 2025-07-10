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  4. Наставник Металлиста 1925 назвал клуб, в котором продолжит карьеру Калюжный
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 12:18 |
736
0

Наставник Металлиста 1925 назвал клуб, в котором продолжит карьеру Калюжный

Полузащитник сборной Украины останется играть за харьковский коллектив

10 июля 2025, 12:18 |
736
0
Наставник Металлиста 1925 назвал клуб, в котором продолжит карьеру Калюжный
ФК Металлист 1925 Харьков. Иван Калюжный

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал трансферную политику клуба, а также слухи о будущем полузащитника сборной Украины Ивана Калюжного:

– Насколько вы довольны трансферами, которые уже сделал клуб?

– В принципе все трансферы состоялись до меня – Калюжный, Крупский, Павлюк. Единственный новичок, которого подписали уже при мне – это Шабанов. Я хотел видеть этого игрока в своей команде. У нас есть молодая линия обороны, и мне хотелось иметь более опытного игрока, который будет вести эту молодежь за собой и направлять. Очень доволен всеми новичками – тем, как они работают и как они вписались в команду.

– Чего ждать от Крупского и Мартынюка в новом сезоне?

– У них большой потенциал и его нужно раскрывать. Футболистам предстоит еще много работать. Они являлись игроками молодежной и олимпийской сборной. Считаю, что у них есть потенциал в будущем стать футболистами национальной сборной, но при условии, что они будут работать на максимуме и дальше будут развиваться.

– По Калюжному: он остается в команде? Была информация, что им интересуются иностранные клубы.

– Не знаю, откуда и кто-то берет эти слухи. Иван – пример для всех, как нужно работать в команде. И я очень им доволен. Он остается и будет в нашей команде, – сообщил Бартулович.

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Металлист 1925 Младен Бартулович Иван Калюжный Илья Крупский Александр Мартынюк трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Трибуна
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