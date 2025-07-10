Кучер объяснил, почему Шахтер до сих пор не продал Судакова в топ-чемпионат
Александр считает, что «горняки» не получили достойного предложения
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер объяснил, почему «горняки» до сих пор не продали Георгия Судакова, на которого есть спрос в Европе. Александр считает, что проблема в финансовых аспектах перехода.
– Насчет Судакова. Третье трансферное окно подряд слухи отправляли Георгия в Европу, но так и не продали. Наполи, который чаще всего фигурировал в слухах, подписал де Брюйне. Так Судаков так и состарится в Шахтере?
– Его время, вероятно, еще не пришло. Судакову нужно продолжать работать и доказывать своей игрой, что он действительно игрок, который стоит столько, сколько хочет получить за него клуб. Шахтер умеет продавать своих игроков слишком дорого, за большие деньги.
Мне так кажется, что если бы действительно было достойное предложение с финансовой точки зрения, то Шахтер бы Судакова отпустил, – заявил Кучер.
В прошлом сезоне Судаков сыграл 37 матчей в составе «Шахтера», в которых отличился 15 голами и 6 ассистами. Контракт полузащитника с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет 32 млн. евро.
Ранее Кучер дал прогноз на первый официальный матч Турана во главе Шахтера.
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"я хожу весь день пешком, словно е*нутый мешком"(с)
Шахтар ВМІВ продавати своїх гравців дорого, коли мав можливість купувати пристойних гравців за порівняно невелику ціну. У був достатньо сильний чемп, де вони могли "наростити м'язи" для гри в топ-європейському футболі. умовні Фернандіньо та Коста йшли в Шахтар тому що бачили що клуб грає в єврокубках, знали що там буде комфортно, є своя бразильська "банда", могли навіть погодитись на трохи меншу зп, ніж в іншому місці те фіг знає вийде чи не вийде.
зараз ситуація геть зворотня. Шахтарю треба переплачувати за доволі посередніх бразильців. майбутні Вілліани одразу кажуть "нє, нах*й... пофіг скільки мільйонів....", як тики бачать відос із повітряною тривогою в Києві. Думаю з тих хто вже тут, деякі вночі мочать штани "нахіба я сюди приїхав?".
хороші агенті відрізняються від паганих тим, що перш за все пристроять гравців туди, де в них буде шанс вийти на вищий рівень, навіть якщо "отут та зараз" треба трохи попуститися в цифрах, щоб потім вже зняти вершки з сум зовсім іншого порядку. пагані пристроять аби куди, якщо світить більший прибуток. а те шо потім гравець не заграє і на ньому можна ставити хрест - то таке... от шахтар зажлобився за пару копійок, відправив Мудрика не туди куди він хотів, а туди, де дали трохи більше. і спаскудив собі репутацію, а могло бути все навпаки.
Навіть коли в нульових за Шахтар бігали відносно недорогі Пукічі-Вукічі, вони нижче другого не опускались. А зараз набрали за пристойні гроші невисокого рівня десь таких же П*дріньо та інших, що грають із повною мотивацією лише в ЛЧ і яких задорого не продадуть, хіба що відіб'ють затрачене.