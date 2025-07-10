Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кучер объяснил, почему Шахтер до сих пор не продал Судакова в топ-чемпионат
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 10:21 |
1152
1

Кучер объяснил, почему Шахтер до сих пор не продал Судакова в топ-чемпионат

Александр считает, что «горняки» не получили достойного предложения

10 июля 2025, 10:21 |
1152
1
Кучер объяснил, почему Шахтер до сих пор не продал Судакова в топ-чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер объяснил, почему «горняки» до сих пор не продали Георгия Судакова, на которого есть спрос в Европе. Александр считает, что проблема в финансовых аспектах перехода.

– Насчет Судакова. Третье трансферное окно подряд слухи отправляли Георгия в Европу, но так и не продали. Наполи, который чаще всего фигурировал в слухах, подписал де Брюйне. Так Судаков так и состарится в Шахтере?

– Его время, вероятно, еще не пришло. Судакову нужно продолжать работать и доказывать своей игрой, что он действительно игрок, который стоит столько, сколько хочет получить за него клуб. Шахтер умеет продавать своих игроков слишком дорого, за большие деньги.

Мне так кажется, что если бы действительно было достойное предложение с финансовой точки зрения, то Шахтер бы Судакова отпустил, – заявил Кучер.

В прошлом сезоне Судаков сыграл 37 матчей в составе «Шахтера», в которых отличился 15 голами и 6 ассистами. Контракт полузащитника с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет 32 млн. евро.

Ранее Кучер дал прогноз на первый официальный матч Турана во главе Шахтера.

По теме:
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
Легенда Шахтера считает, что Турана могут вскоре уволить, но есть нюанс
Легенда Шахтера: «У Турана есть шанс пойти вслед за Пушичем»
Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Александр Кучер
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интриги нет? Букмекеры назвали фаворита в финале клубного чемпионата мира
Футбол | 10 июля 2025, 10:34 0
Интриги нет? Букмекеры назвали фаворита в финале клубного чемпионата мира
Интриги нет? Букмекеры назвали фаворита в финале клубного чемпионата мира

В решающем матче сойдутся французский ПСЖ и английский «Челси»

Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
Футбол | 10 июля 2025, 06:23 12
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025

В решающем матче в Ист-Резерфорде 13 июля сыграют Челси и ПСЖ

Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Футбол | 10.07.2025, 07:40
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Теннис | 09.07.2025, 18:59
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Футбол | 10.07.2025, 07:03
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
gusev80 .
какие-то притрушенные.
"я хожу весь день пешком, словно е*нутый мешком"(с)
Шахтар ВМІВ продавати своїх гравців дорого, коли мав можливість купувати пристойних гравців за порівняно невелику ціну. У був достатньо сильний чемп, де вони могли "наростити м'язи" для гри в топ-європейському футболі. умовні Фернандіньо та Коста йшли в Шахтар тому що бачили що клуб грає в єврокубках, знали що там буде комфортно, є своя бразильська "банда", могли навіть погодитись на трохи меншу зп, ніж в іншому місці те фіг знає вийде чи не вийде. 
зараз ситуація геть зворотня. Шахтарю треба переплачувати за доволі посередніх бразильців. майбутні Вілліани одразу кажуть "нє, нах*й... пофіг скільки мільйонів....", як тики бачать відос із повітряною тривогою в Києві. Думаю з тих хто вже тут, деякі вночі мочать штани "нахіба я сюди приїхав?". 
хороші агенті відрізняються від паганих тим, що перш за все пристроять гравців туди, де в них буде шанс вийти на вищий рівень, навіть якщо "отут та зараз" треба трохи попуститися в цифрах, щоб потім вже зняти вершки з сум зовсім іншого порядку. пагані пристроять аби куди, якщо світить більший прибуток. а те шо потім гравець не заграє і на ньому можна ставити хрест - то таке...  от шахтар зажлобився за пару копійок, відправив Мудрика не туди куди він хотів, а туди, де дали трохи більше. і спаскудив собі репутацію, а могло бути все навпаки. 
Навіть коли в нульових за Шахтар бігали відносно недорогі Пукічі-Вукічі, вони нижче другого не опускались. А зараз набрали за пристойні гроші невисокого рівня десь таких же П*дріньо та інших, що грають із повною мотивацією лише в ЛЧ і яких задорого не продадуть, хіба що відіб'ють затрачене. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
08.07.2025, 20:45 2
Теннис
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
09.07.2025, 06:00 6
Футбол
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
09.07.2025, 08:20 8
Футбол
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
09.07.2025, 12:21 6
Футбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
08.07.2025, 17:00 29
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
09.07.2025, 01:23
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
09.07.2025, 08:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем