Кучер объяснил, почему Шахтер до сих пор не продал Судакова в топ-чемпионат

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер объяснил, почему «горняки» до сих пор не продали Георгия Судакова, на которого есть спрос в Европе. Александр считает, что проблема в финансовых аспектах перехода.

– Насчет Судакова. Третье трансферное окно подряд слухи отправляли Георгия в Европу, но так и не продали. Наполи, который чаще всего фигурировал в слухах, подписал де Брюйне. Так Судаков так и состарится в Шахтере?

– Его время, вероятно, еще не пришло. Судакову нужно продолжать работать и доказывать своей игрой, что он действительно игрок, который стоит столько, сколько хочет получить за него клуб. Шахтер умеет продавать своих игроков слишком дорого, за большие деньги.

Мне так кажется, что если бы действительно было достойное предложение с финансовой точки зрения, то Шахтер бы Судакова отпустил, – заявил Кучер.

В прошлом сезоне Судаков сыграл 37 матчей в составе «Шахтера», в которых отличился 15 голами и 6 ассистами. Контракт полузащитника с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет 32 млн. евро.

Ранее Кучер дал прогноз на первый официальный матч Турана во главе Шахтера.