Кучер дал прогноз на первый официальный матч Турана во главе Шахтера

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер дал свой прогноз на матч квалификации Лиги Европы, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против «Ильвеса».

– И напоследок – прогноз на игру Шахтер – Ильвес от Александра Кучера.

– Победа Шахтера. Счет не буду называть, надеюсь будет хорошая разница мячей, – лаконично сказал Кучер.

Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что капитан Шахтера удивил заявлением перед первым официальным матчем Турана.