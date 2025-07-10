Кучер дал прогноз на первый официальный матч Турана во главе Шахтера
Александр верит в победу «Шахтера» над «Ильвесом»
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер дал свой прогноз на матч квалификации Лиги Европы, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против «Ильвеса».
– И напоследок – прогноз на игру Шахтер – Ильвес от Александра Кучера.
– Победа Шахтера. Счет не буду называть, надеюсь будет хорошая разница мячей, – лаконично сказал Кучер.
Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что капитан Шахтера удивил заявлением перед первым официальным матчем Турана.
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