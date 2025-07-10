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  4. Кучер дал прогноз на первый официальный матч Турана во главе Шахтера
Лига Европы
10 июля 2025, 08:57 |
456
2

Кучер дал прогноз на первый официальный матч Турана во главе Шахтера

Александр верит в победу «Шахтера» над «Ильвесом»

10 июля 2025, 08:57 |
456
2
Кучер дал прогноз на первый официальный матч Турана во главе Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер дал свой прогноз на матч квалификации Лиги Европы, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против «Ильвеса».

– И напоследок – прогноз на игру Шахтер – Ильвес от Александра Кучера.

– Победа Шахтера. Счет не буду называть, надеюсь будет хорошая разница мячей, – лаконично сказал Кучер.

Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что капитан Шахтера удивил заявлением перед первым официальным матчем Турана.

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Александр Кучер Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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SHN
Зная какой Кучер прогнозист ШД стоит серьезно отнестись к сопернику
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wojsergivan
стоимость кротов а сто раз больше финнов пусть и выиграют с перевесом в сто голов 
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