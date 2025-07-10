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  4. Энрике пояснил невероятную победу ПСЖ над Реалом на КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 11:57 | Обновлено 10 июля 2025, 12:04
1103
0

Энрике пояснил невероятную победу ПСЖ над Реалом на КЧМ-2025

Коуч пообщался с журналистами после матча клубного чемпионата мира

10 июля 2025, 11:57 | Обновлено 10 июля 2025, 12:04
1103
0
Энрике пояснил невероятную победу ПСЖ над Реалом на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над мадридским «Реалом» (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

«Это очень особый момент для нас, парижан, для всех болельщиков, для всего клуба. Думаю, мы проделали отличную работу и провели отличный матч. Мы счастливы, мы в финале и это был невероятный сезон.

Мы хотим выиграть этот финал. Все видели эту невыносимую жару – в таких условиях играть действительно тяжело. Думаю, это повлияло на обе команды, но мы продолжали играть и бороться. Думаю, это прекрасный момент для всех парижан», – сказал Луис.

В финале клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет против лондонского «Челси». Матч ПСЖ – Челси состоится в воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Луис Энрике ПСЖ Реал Мадрид ПСЖ - Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК ПСЖ
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