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Уимблдон
10 июля 2025, 08:31 | Обновлено 10 июля 2025, 09:12
84
0

Белинда Бенчич – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2025 10 июля в 17:00 по Киеву

10 июля 2025, 08:31 | Обновлено 10 июля 2025, 09:12
84
0
Белинда Бенчич – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

10 июля на Уимблдонском турнире 2025 пройдут матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 17:00 на центральный корт выйдут Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 35) и Ига Свентек (Польша, WTA 4).

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Иги.

Победительница противостояния в финале Уимблдона поборется либо против Арины Соболенко, либо против Аманды Анисимовой.

📺 Видеотрансляция

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Белинда Бенчич Ига Свёнтек Уимблдон-2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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