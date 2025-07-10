Уимблдон10 июля 2025, 08:31 | Обновлено 10 июля 2025, 09:12
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Белинда Бенчич – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2025 10 июля в 17:00 по Киеву
10 июля 2025, 08:31 | Обновлено 10 июля 2025, 09:12
84
0
10 июля на Уимблдонском турнире 2025 пройдут матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде.
Ориентировочно в 17:00 на центральный корт выйдут Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 35) и Ига Свентек (Польша, WTA 4).
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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Иги.
Победительница противостояния в финале Уимблдона поборется либо против Арины Соболенко, либо против Аманды Анисимовой.
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