Белинда Бенчич – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июля на Уимблдонском турнире 2025 пройдут матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 17:00 на центральный корт выйдут Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 35) и Ига Свентек (Польша, WTA 4).

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Иги.

Победительница противостояния в финале Уимблдона поборется либо против Арины Соболенко, либо против Аманды Анисимовой.

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