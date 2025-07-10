Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июля состоятся матчи 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025 в женской сетке одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:30 на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Аманда Анисимова (США, WTA 12).

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Это будет девятая встреча соперниц. Счет 5:3 в пользу Аманды.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Белинды Бенчич, либо против Иги Свентек.

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