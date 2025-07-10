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Уимблдон
10 июля 2025, 08:19 |
123
0

Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2025 10 июля в 15:30 по Киеву

10 июля 2025, 08:19 |
123
0
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

10 июля состоятся матчи 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025 в женской сетке одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:30 на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Аманда Анисимова (США, WTA 12).

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Это будет девятая встреча соперниц. Счет 5:3 в пользу Аманды.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Белинды Бенчич, либо против Иги Свентек.

📺 Видеотрансляция

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Арина Соболенко Аманда Анисимова смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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