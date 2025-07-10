СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июля

В четверг, 10 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Шериф – Приштина

1.39 – 4.70 – 8.30

21:00 Шахтер – Ильвес

1.18 – 7.40 – 14.00

22:00 Легия – Актобе

1.27 – 6.05 – 10.50

ТЕННИС

17:00 Белинда Бенчич – Ига Свентек

3.52 – 1.36

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