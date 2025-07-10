СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 10 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Шериф – Приштина
21:00 Шахтер – Ильвес
22:00 Легия – Актобе
ТЕННИС
17:00 Белинда Бенчич – Ига Свентек
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