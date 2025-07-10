Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля в 12:00 встречаются Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.

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Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Ранее Динамо сыграло два спарринга против команды Кишварда из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).

Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с Жальгирисом (Литва) или Хамрун Спартанс (Мальта).

Динамо – Вест Бромвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция