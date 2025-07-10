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Товарищеские матчи
Динамо Киев
11.07.2025 12:00 - : -
Вест Бромвич
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 06:47 |
330
0

Динамо – Вест Бромвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

10 июля 2025, 06:47 |
330
0
Динамо – Вест Бромвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля в 12:00 встречаются Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Ранее Динамо сыграло два спарринга против команды Кишварда из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).

Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с Жальгирисом (Литва) или Хамрун Спартанс (Мальта).

Динамо – Вест Бромвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Вест Бромвич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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