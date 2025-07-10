Динамо – Вест Бромвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
11 июля в 12:00 встречаются Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Ранее Динамо сыграло два спарринга против команды Кишварда из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).
Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с Жальгирисом (Литва) или Хамрун Спартанс (Мальта).
Динамо – Вест Бромвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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