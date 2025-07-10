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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
11.07.2025 19:00 - : -
Бринье Гросупле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 06:31 | Обновлено 10 июля 2025, 06:42
187
0

Шахтер Донецк – Бринье Гросупле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

10 июля 2025, 06:31 | Обновлено 10 июля 2025, 06:42
187
0
Шахтер Донецк – Бринье Гросупле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля в 19:00 встречаются Шахтер Донецк и словенская команда Бринье Гросупле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Горняки запланировали эту встречу на следующий день после матча квалификации Q1 Лиги Европы против финского Ильвеса.

Ожидается, что в этом спарринге сыграют футболисты, не игравшие днем ранее или получившие мало игровых минут.

Шахтер Донецк – Бринье Гросупле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник: дебютант УПЛ подписал бывшего игрока сборной Украины
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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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