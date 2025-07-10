Шахтер Донецк – Бринье Гросупле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
11 июля в 19:00 встречаются Шахтер Донецк и словенская команда Бринье Гросупле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Горняки запланировали эту встречу на следующий день после матча квалификации Q1 Лиги Европы против финского Ильвеса.
Ожидается, что в этом спарринге сыграют футболисты, не игравшие днем ранее или получившие мало игровых минут.
Шахтер Донецк – Бринье Гросупле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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