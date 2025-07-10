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  4. ВИДЕО. В Шахтере показали, как футболисты играли в теннисбол
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 05:55 |
37
0

ВИДЕО. В Шахтере показали, как футболисты играли в теннисбол

Иракли Азаров / Гиорги Гочолеишвили против пары Винисиус Тобиас / Педриньо 

10 июля 2025, 05:55 |
37
0
ВИДЕО. В Шахтере показали, как футболисты играли в теннисбол
ФК Шахтер

Готовясь к новому сезону, футболисты «Шахтера» провели очередную тренировку на поле спорткомплекса в словенском Брдо.

Чтобы разнообразить занятия, на этот раз футболисты сыграл в теннисбол.

Иракли Азаров / Гиорги Гочолеишвили играли против пары Винисиус Тобиас / Педриньо.

Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля в 21:00 на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения).

ВИДЕО. В Шахтери показал, как футболисты играли в теннисбол

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видео фото Шахтер Донецк тренировка теннисбол (футнет) учебно-тренировочные сборы Иракли Азаров Гиорги Гочолеишвили Винисиус Тобиас Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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