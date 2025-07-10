Украина. Премьер лига10 июля 2025, 05:55 |
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ВИДЕО. В Шахтере показали, как футболисты играли в теннисбол
Иракли Азаров / Гиорги Гочолеишвили против пары Винисиус Тобиас / Педриньо
10 июля 2025, 05:55 |
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Готовясь к новому сезону, футболисты «Шахтера» провели очередную тренировку на поле спорткомплекса в словенском Брдо.
Чтобы разнообразить занятия, на этот раз футболисты сыграл в теннисбол.
Иракли Азаров / Гиорги Гочолеишвили играли против пары Винисиус Тобиас / Педриньо.
Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля в 21:00 на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения).
ВИДЕО. В Шахтери показал, как футболисты играли в теннисбол
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