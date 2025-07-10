ВИДЕО. В Шахтере показали, как футболисты играли в теннисбол

Готовясь к новому сезону, футболисты «Шахтера» провели очередную тренировку на поле спорткомплекса в словенском Брдо.

Чтобы разнообразить занятия, на этот раз футболисты сыграл в теннисбол.

Иракли Азаров / Гиорги Гочолеишвили играли против пары Винисиус Тобиас / Педриньо.

Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля в 21:00 на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения).

ВИДЕО. В Шахтери показал, как футболисты играли в теннисбол