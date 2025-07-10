ВИДЕО. Месси оформил дубль в первом тайме игры против Нью-Ингленд Революшн

В ночь на 10 июля в MLS встречаются «Нью-Ингленд Революшн» и «Интер» Майами.

За первые 45 минут Лионель Месси оформил дубль.

На 27-й минуте звездный аргентинец воспользовался ошибкой защитников соперника и с 10 метров пробил голкипера «Нью-Ингленд Революшн».

Еще через 10 минут Месси получил пас на ходу от партнера и в одно касание пробил в дальний угол. Голкипер был бессилен.

MLS. 10 июля

Нью-Ингленд Революшн – Интер Майами – 0:2 (После первого тайма)

Голы: Месси, 27, 38

Гол Месси на 27-й минуте

𝗟𝗜𝗢𝗡𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 𝗘𝗡𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗕𝗨𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟’𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗠𝗜𝗔𝗠𝗜 ⚽️🩷🖤



La défense adverse. 😭 pic.twitter.com/GFa6QdmLpk — Actu Foot (@ActuFoot_) July 10, 2025

Гол Месси на 38-й минуте