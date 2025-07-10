Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Месси оформил дубль в первом тайме игры против Нью-Ингленд Революшн
Major League Soccer
10 июля 2025, 03:43 |
157
0

ВИДЕО. Месси оформил дубль в первом тайме игры против Нью-Ингленд Революшн

Звездный аргентинец показал класс сопернику

10 июля 2025, 03:43 |
157
0
ВИДЕО. Месси оформил дубль в первом тайме игры против Нью-Ингленд Революшн
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 10 июля в MLS встречаются «Нью-Ингленд Революшн» и «Интер» Майами.

За первые 45 минут Лионель Месси оформил дубль.

На 27-й минуте звездный аргентинец воспользовался ошибкой защитников соперника и с 10 метров пробил голкипера «Нью-Ингленд Революшн».

Еще через 10 минут Месси получил пас на ходу от партнера и в одно касание пробил в дальний угол. Голкипер был бессилен.

MLS. 10 июля

Нью-Ингленд Революшн – Интер Майами – 0:2 (После первого тайма)

Голы: Месси, 27, 38

Гол Месси на 27-й минуте

Гол Месси на 38-й минуте

По теме:
Франция разгромила Уэльс. Таблицы женского Евро: кто уже вышел в плей-офф?
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Что происходит? ПСЖ уничтожает Реал со счетом 3:0
Лионель Месси видео голов и обзор Нью-Инглэнд Революшн Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший игрок полуфинального матча КЧМ-2025 между ПСЖ и Реалом
Футбол | 10 июля 2025, 01:34 0
Назван лучший игрок полуфинального матча КЧМ-2025 между ПСЖ и Реалом
Назван лучший игрок полуфинального матча КЧМ-2025 между ПСЖ и Реалом

Фабиан Руис, оформив дубль, получил награду от организаторов

ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
Футбол | 09 июля 2025, 05:32 0
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»

Француз – о Роналдо

Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Футбол | 09.07.2025, 06:00
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Футбол | 09.07.2025, 23:59
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Футбол | 09.07.2025, 10:12
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
08.07.2025, 20:45 4
Теннис
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 8
Футбол
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
08.07.2025, 13:19 3
Футбол
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
Норвежская биатлонистка сменила гражданство, чтобы попасть на Олимпиаду
08.07.2025, 16:45 1
Биатлон
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
09.07.2025, 08:56
Бокс
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
08.07.2025, 08:18 24
Футбол
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
09.07.2025, 12:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем