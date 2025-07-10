«Плевок в лицо!». Жена футболиста взорвалась после решения Металлиста

Ярина Кравец эмоционально отреагировала на кадровое решение «Металлиста 1925».

Харьковский клуб не рассчитывает на Василия Кравца и Владлена Юрченко, которые помогли вернуться в УПЛ.

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Жена защитника назвала ситуацию болезненной и несправедливой. По её словам, речь о разочаровании в отношении клуба к ключевым игрокам:

«Были игроками основы! Играли от свистка до свистка. Вывели команду. А в итоге плевок в лицо!», – написала жена Василия Кравца.

Ярина поблагодарила всех за поддержку.