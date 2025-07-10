Другие новости10 июля 2025, 02:53 | Обновлено 10 июля 2025, 02:58
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ВИДЕО. Пацаны сбивают! Милевский прячется в ванной во время атаки рф
Артем Милевский показал, где пережидает дроново-ракетную атаку рф
10 июля 2025, 02:53 | Обновлено 10 июля 2025, 02:58
291
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Экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский вернулся в Киев после отдыха в Буковеле.
В ночь с 9 на 10 июля рф атаковала столицу Украины дронами и баллистическими ракетами.
40-летний футболист IGNIS показал, где прячется во время таких атак – в ванной комнате.
«Пацаны сбивают походу! Всем привет! Так от Киев встречает», – сказал Артем.
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