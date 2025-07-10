Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пацаны сбивают! Милевский прячется в ванной во время атаки рф
Другие новости
10 июля 2025, 02:53 | Обновлено 10 июля 2025, 02:58
291
0

ВИДЕО. Пацаны сбивают! Милевский прячется в ванной во время атаки рф

Артем Милевский показал, где пережидает дроново-ракетную атаку рф

10 июля 2025, 02:53 | Обновлено 10 июля 2025, 02:58
291
0
ВИДЕО. Пацаны сбивают! Милевский прячется в ванной во время атаки рф
Telegram. Артем Милевский

Экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский вернулся в Киев после отдыха в Буковеле.

В ночь с 9 на 10 июля рф атаковала столицу Украины дронами и баллистическими ракетами.

40-летний футболист IGNIS показал, где прячется во время таких атак – в ванной комнате.

«Пацаны сбивают походу! Всем привет! Так от Киев встречает», – сказал Артем.

По теме:
ФОТО. Артем Милевский показал, как отдохнул в украинских Карпатах
Первые матчи Q1 ЛЧ. Итоги: Жальгирис близок, чтобы стать соперником Динамо
ФОТО. Жена динамовца впервые показала обеих дочерей – сеть в восторге
видео видео-реклама Артем Милевский российско-украинская война IGNIS Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Футбол | 09 июля 2025, 06:44 2
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал

Аргентинец отметил «Челси»

БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Футбол | 09 июля 2025, 08:20 8
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»

Легендарный вратарь о Неймаре

Два матча с участием ПСЖ являются самыми посещаемыми на КЧС
Футбол | 10.07.2025, 01:32
Два матча с участием ПСЖ являются самыми посещаемыми на КЧС
Два матча с участием ПСЖ являются самыми посещаемыми на КЧС
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Футбол | 09.07.2025, 12:21
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 09.07.2025, 21:44
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
09.07.2025, 06:00 6
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
09.07.2025, 08:56
Бокс
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 8
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
09.07.2025, 01:23
Бокс
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
08.07.2025, 20:45 4
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
09.07.2025, 07:02 1
Бокс
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
08.07.2025, 06:55 14
Футбол
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
08.07.2025, 13:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем