ВИДЕО. Пацаны сбивают! Милевский прячется в ванной во время атаки рф

Экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский вернулся в Киев после отдыха в Буковеле.

В ночь с 9 на 10 июля рф атаковала столицу Украины дронами и баллистическими ракетами.

40-летний футболист IGNIS показал, где прячется во время таких атак – в ванной комнате.

«Пацаны сбивают походу! Всем привет! Так от Киев встречает», – сказал Артем.