ФОТО. У Ванды Нары – новый бойфренд. Он младше её на 13 лет, футболист
Ванда Нара закрутила роман с защитником Боки — пресса раскрыла имя
После развода с Мауро Икарди и мимолётного романа с рэпером L-Gante, Ванда Нара снова в центре внимания.
Аргентинские СМИ сообщают: её новым избранником стал 26-летний защитник «Бока Хуниорс» Айртон Коста.
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Как рассказала журналистка Янина Латорре, отношения начались после переписки в Instagram.
В подтверждение связи шоу были показаны фото Ванды и Косты с одним и тем же автомобилем — Ford Mustang — в один день.
Скандал усугубляется тем, что Коста якобы был в отношениях с моделью Канделой Оярсабаль. Она сопровождала его на клубный чемпионат мира, но позже сообщила о разрыве. В соцсетях она тонко намекнула на измену: «Ты променял Rolex на Casio».
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