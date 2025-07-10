Хакими продолжил свою феноменальную серию в матче против Реала

В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Ашраф Хакими продолжил свою феноменальную результативную серию за ПСЖ.

Марокканский защитник отличился результативным действием уже в шестом матче плей-офф подряд за ПСЖ во всех турнирах: