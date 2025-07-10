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  4. Хакими продолжил свою феноменальную серию в матче против Реала
Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 03:02 |
82
0

Хакими продолжил свою феноменальную серию в матче против Реала

Марокканский футболист снова отличился результативным действием за ПСЖ в матче плей-офф

10 июля 2025, 03:02 |
82
0
Хакими продолжил свою феноменальную серию в матче против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Ашраф Хакими продолжил свою феноменальную результативную серию за ПСЖ.

Марокканский защитник отличился результативным действием уже в шестом матче плей-офф подряд за ПСЖ во всех турнирах:

  • гол в матче против Арсенала в полуфинале Лиги чемпионов;
  • гол в матче против Реймса в финале Кубка Франции;
  • гол в матче против Интер Милан в финале Лиги чемпионов;
  • гол в матче против Интер Майами в 1/8 клубного чемпионата мира;
  • результативная передача в матче против Баварии в 1/4 клубного чемпионата мира;
  • результативная передача в матче против Реала в полуфинале клубного чемпионата мира.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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