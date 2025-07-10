Клубный чемпионат мира10 июля 2025, 03:02 |
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Хакими продолжил свою феноменальную серию в матче против Реала
Марокканский футболист снова отличился результативным действием за ПСЖ в матче плей-офф
10 июля 2025, 03:02 |
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В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.
Ашраф Хакими продолжил свою феноменальную результативную серию за ПСЖ.
Марокканский защитник отличился результативным действием уже в шестом матче плей-офф подряд за ПСЖ во всех турнирах:
- гол в матче против Арсенала в полуфинале Лиги чемпионов;
- гол в матче против Реймса в финале Кубка Франции;
- гол в матче против Интер Милан в финале Лиги чемпионов;
- гол в матче против Интер Майами в 1/8 клубного чемпионата мира;
- результативная передача в матче против Баварии в 1/4 клубного чемпионата мира;
- результативная передача в матче против Реала в полуфинале клубного чемпионата мира.
Hakimi 🔗 Fabián#FIFACWC pic.twitter.com/2vX4ZTA2zL— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 9, 2025
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