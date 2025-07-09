ФОТО. Лицо и эмоции Флорентино Переса после третьего гола ПСЖ
Президент мадридского «Реала» явно не ожидал такого результата
9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок проходит на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде.
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После третьего гола ПСЖ, который произошел на 24-й минуте и установил счет 3:0 в пользу парижан, журналисты сумели сфотографировать реакцию президента мадридского Реала Флорентино Переса на сокрушительный результат для его команды.
Судя по фото, функционер явно не ожидал такого развития событий и глубоко разочарован игрой футболистов Реала.
ФОТО. Лицо и эмоции Флорентино Переса после третьего гола ПСЖ
Florentino Pérez. pic.twitter.com/t4F4eq8yF6— MT2 (@madrid_total2) July 9, 2025
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