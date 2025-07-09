9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок проходит на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде.

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После третьего гола ПСЖ, который произошел на 24-й минуте и установил счет 3:0 в пользу парижан, журналисты сумели сфотографировать реакцию президента мадридского Реала Флорентино Переса на сокрушительный результат для его команды.

Судя по фото, функционер явно не ожидал такого развития событий и глубоко разочарован игрой футболистов Реала.

ФОТО. Лицо и эмоции Флорентино Переса после третьего гола ПСЖ