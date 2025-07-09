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Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 23:53 | Обновлено 09 июля 2025, 23:56
1271
0

ФОТО. Лицо и эмоции Флорентино Переса после третьего гола ПСЖ

Президент мадридского «Реала» явно не ожидал такого результата

09 июля 2025, 23:53 | Обновлено 09 июля 2025, 23:56
1271
0
ФОТО. Лицо и эмоции Флорентино Переса после третьего гола ПСЖ
Twitter. Флорентино Перес

9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок проходит на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После третьего гола ПСЖ, который произошел на 24-й минуте и установил счет 3:0 в пользу парижан, журналисты сумели сфотографировать реакцию президента мадридского Реала Флорентино Переса на сокрушительный результат для его команды.

Судя по фото, функционер явно не ожидал такого развития событий и глубоко разочарован игрой футболистов Реала.

ФОТО. Лицо и эмоции Флорентино Переса после третьего гола ПСЖ

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Флорентино Перес эмоции фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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