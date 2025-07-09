«Он так считает». В Италии рассказали, как Гасперини оценивает Довбика

Итальянский журналист Фабрицио Аспри поделился мнением об украинском нападающем «Ромы» Артеме Довбике, который уже вернулся из отпуска и самостоятельно начал подготовку к новому сезону.

«Довбик упорно тренируется, чтобы быть первым выбором нападающего в команде. Он хочет реализовать свой потенциал.

Вопрос атаки является ключевым для Раньери, Гасперини и, особенно, для Довбика. Но с таким настроем Артем пытается показать, что он никуда не пропал. Гасперини считает, что Довбик – это скорее «да», чем «нет», – сказал Аспри в эфире Radio Radio.

Ранее в Италии сообщили неутешительные новости о Довбыке.