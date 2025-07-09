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  4. «Он так считает». В Италии рассказали, как Гасперини оценивает Довбика
Италия
09 июля 2025, 23:44 |
880
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«Он так считает». В Италии рассказали, как Гасперини оценивает Довбика

Артём уже пытается завоевать доверие нового тренера

09 июля 2025, 23:44 |
880
0
«Он так считает». В Италии рассказали, как Гасперини оценивает Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Фабрицио Аспри поделился мнением об украинском нападающем «Ромы» Артеме Довбике, который уже вернулся из отпуска и самостоятельно начал подготовку к новому сезону.

«Довбик упорно тренируется, чтобы быть первым выбором нападающего в команде. Он хочет реализовать свой потенциал.

Вопрос атаки является ключевым для Раньери, Гасперини и, особенно, для Довбика. Но с таким настроем Артем пытается показать, что он никуда не пропал. Гасперини считает, что Довбик – это скорее «да», чем «нет», – сказал Аспри в эфире Radio Radio.

Ранее в Италии сообщили неутешительные новости о Довбыке.

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Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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