ФОТО. Жена динамовца впервые показала обеих дочерей – сеть в восторге

Владислав Кабаев во второй раз стал отцом.

Супруга футболиста киевского «Динамо» Тома Швелидзе родила дочь Сару в сентябре 2024 года — вскоре после дебюта Кабаева за сборную Украины.

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Первенец пары — София — родилась в 2021-м.

Недавно Тома впервые опубликовала фото с обеими дочками в Instagram: «Мои конфетки», – подписала пост жена футболиста.

На снимке мама с детьми передаёт привет Владиславу, который сейчас на сборах «Динамо» в Австрии.