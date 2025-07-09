Другие новости09 июля 2025, 23:02 |
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ФОТО. Жена динамовца впервые показала обеих дочерей – сеть в восторге
Пока Кабаев на сборах, его дочери покоряют соцсети милотой
09 июля 2025, 23:02 |
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Владислав Кабаев во второй раз стал отцом.
Супруга футболиста киевского «Динамо» Тома Швелидзе родила дочь Сару в сентябре 2024 года — вскоре после дебюта Кабаева за сборную Украины.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Первенец пары — София — родилась в 2021-м.
Недавно Тома впервые опубликовала фото с обеими дочками в Instagram: «Мои конфетки», – подписала пост жена футболиста.
На снимке мама с детьми передаёт привет Владиславу, который сейчас на сборах «Динамо» в Австрии.
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