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09 июля 2025, 23:02 |
1336
0

ФОТО. Жена динамовца впервые показала обеих дочерей – сеть в восторге

Пока Кабаев на сборах, его дочери покоряют соцсети милотой

09 июля 2025, 23:02 |
1336
0
ФОТО. Жена динамовца впервые показала обеих дочерей – сеть в восторге
Instagram. Владислав Кабаев с женой и дочерью

Владислав Кабаев во второй раз стал отцом.

Супруга футболиста киевского «Динамо» Тома Швелидзе родила дочь Сару в сентябре 2024 года — вскоре после дебюта Кабаева за сборную Украины.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Первенец пары — София — родилась в 2021-м.

Недавно Тома впервые опубликовала фото с обеими дочками в Instagram: «Мои конфетки», – подписала пост жена футболиста.

На снимке мама с детьми передаёт привет Владиславу, который сейчас на сборах «Динамо» в Австрии.

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фото lifestyle Динамо Киев Владислав Кабаев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу рождение ребенка
Максим Лапченко Источник: Instagram
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