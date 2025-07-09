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09 июля 2025, 22:39 |
228
0

Судаков без возлюбленной: «Игра в кальмара» и тренировки с «Клоппом»

Георгий Судаков делится моментами отпуска: без романтики, но с юмором и драйвом

09 июля 2025, 22:39 |
228
0
Судаков без возлюбленной: «Игра в кальмара» и тренировки с «Клоппом»
Instagram. Георгий Судаков

Георгий Судаков готовится к новому сезону.

Полузащитник «Шахтёра» уже 10 июля сыграет против финского «Ильвеса» в Лиге Европы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Накануне матча игрок сборной Украины поделился летними снимками в BeReal: отдых в Словении, стадион дортмундской «Боруссии», победа над Бельгией и первый опыт падела с Ермаковым.

Также Судаков пошутил о тренере, похожем на Клоппа, и провёл свободное время с Ираклием Азаровым — они вместе смотрели «Игру в кальмара».

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фото Георгий Судаков Шахтер Донецк lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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