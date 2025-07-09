Судаков без возлюбленной: «Игра в кальмара» и тренировки с «Клоппом»

Георгий Судаков готовится к новому сезону.

Полузащитник «Шахтёра» уже 10 июля сыграет против финского «Ильвеса» в Лиге Европы.

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Накануне матча игрок сборной Украины поделился летними снимками в BeReal: отдых в Словении, стадион дортмундской «Боруссии», победа над Бельгией и первый опыт падела с Ермаковым.

Также Судаков пошутил о тренере, похожем на Клоппа, и провёл свободное время с Ираклием Азаровым — они вместе смотрели «Игру в кальмара».