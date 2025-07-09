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Испания
09 июля 2025, 22:10 | Обновлено 09 июля 2025, 22:47
1325
0

Начало матча ПСЖ – Реал отложено. Известна причина и когда начнется игра

Встреча начнется в 22:10

09 июля 2025, 22:10 | Обновлено 09 июля 2025, 22:47
1325
0
Начало матча ПСЖ – Реал отложено. Известна причина и когда начнется игра
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи планировалось на 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.

В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси».

Перед самым стартом поединка стало известно, что встреча начнется позже. Начало встречи задерживается на 10 минут из-за дорожно-транспортного происшествия возле стадиона. Стартовый свисток прозвучит в 22:10 по Киеву.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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