Начало матча ПСЖ – Реал отложено. Известна причина и когда начнется игра

9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи планировалось на 22:00 по Киеву.

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Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.

В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси».

Перед самым стартом поединка стало известно, что встреча начнется позже. Начало встречи задерживается на 10 минут из-за дорожно-транспортного происшествия возле стадиона. Стартовый свисток прозвучит в 22:10 по Киеву.