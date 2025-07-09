Начало матча ПСЖ – Реал отложено. Известна причина и когда начнется игра
Встреча начнется в 22:10
9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи планировалось на 22:00 по Киеву.
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Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.
В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси».
Перед самым стартом поединка стало известно, что встреча начнется позже. Начало встречи задерживается на 10 минут из-за дорожно-транспортного происшествия возле стадиона. Стартовый свисток прозвучит в 22:10 по Киеву.
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