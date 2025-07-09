ФОТО. Звезда Барселоны Ламин Ямаль получил подарок ценой в $400 000

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль блистает как на поле, так и за его пределами — он стал обладателем эксклюзивной цепочки из драгоценных камней и бриллиантов стоимостью 400 тысяч долларов.

Этим летом Ямал активно отдыхает, путешествует по всему миру, встречается со звёздами вроде Неймара — после потрясающего сезона, в котором помог каталонскому клубу оформить золотий требл на внутренней арене.

Футболист восхищает поклонников по всему миру и теперь получил в подарок украшение от доминиканского артиста El Alfa. Певец заявил, что это «лучшая цепочка для лучшего футболиста в мире», чем подчеркнул, насколько высоко ценится Ямаль после его головокружительного взлета.

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Ювелирное изделие было создано Виктором Родригесом — одним из самых известных ювелиров мира и основателем бутика Tajia Diamonds в Нью-Йорке.

К слову, у Ямаля уже немаленькая коллекция «блестящих» украшений — благодаря недавним успехам с «Барселоной» и сборной Испании. В прошлом сезоне «блауграна» выиграла Ла Лигу, Кубок Испании та Суперкубок, а сам подросток стал одной из ключевых фигур сборной Испании, которая победила на Евро-2024