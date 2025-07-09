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Украина. Первая лига
09 июля 2025, 21:14 | Обновлено 09 июля 2025, 21:15
281
0

Клуб Первой лиги сохранил главную звезду и смотрит новичков

ЮКСА летом заметно омолодится

09 июля 2025, 21:14 | Обновлено 09 июля 2025, 21:15
281
0
Клуб Первой лиги сохранил главную звезду и смотрит новичков
ФК ЮКСА. Евгений Селин

По информации Sport.ua, ЮКСА, которая свой дебютный сезон в Первой лиге завершила на восьмом месте, сейчас просматривает большое количество футболистов. Среди них защитники Павел Захидный-Гилка (22 года, предыдущий клуб – «Минай») и Даниил Сидоренко (22, «Кремень»), полузащитники Демид Булгатов (20, «Минай»), Алексей Жданович (21, «Кремень»), Сергей Лебедев (21, «Александрия-2»), Никита Петрук (22, «Полесье-2») и Владислав Черненко (19, «Левый Берег» U19). Уже подписал годичный контракт с клубом 19-летний вратарь Александр Постемский, который в минувшем сезоне играл за «Ужгород».

Вместе с главной командой клуба проходят сборы 17-летние выпускники академии ЮКСА Александр Челпан (вратарь), Максим Васин и Илья Дзюбук.

Из тех игроков, у которых в июне истекли контракты с клубом, продолжат сотрудничество с бело-черными опытные защитники Евгений Селин (участник Евро-2012) и капитан команды Олег Синегуб, а также вратарь Кирилл Баранцов, защитник Роман Ювхимец, полузащитники Андрей Киреев и Матвей Харченко. Также в обойме ряд игроков, у которых действуют трудовые соглашения, такие как Матеус, Педро Акасио, Антон Евдокимов и Никита Сытников.

Более десяти футболистов летом покинули команду, а 33-летний защитник Алексей Зозуля и 31-летний нападающий Роман Дебелко и вовсе завершили игровую карьеру.

Главным тренером ЮКСА на днях был назначен 44-летний бразильский специалист Андерсон Рибейро, в свое время долго игравший в Украине, а впоследствии входивший в тренерский штаб «Металлиста» при Александре Кучере.

Новый сезон Первой лиги ЮКСА откроет домашним матчем с «Подольем» (базовая дата первого тура — 2 августа).

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ЮКСА Тарасовка трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Евгений Селин Олег Синегуб Алексей Зозуля Роман Дебелко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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