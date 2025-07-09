Он снова в старте. Энрике выбрал состав ПСЖ на суперматч с Реалом

9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике выбрал стартовый состав на этот матч.

Впервые на этом турнире в стартовом составе парижан сыграет один из главных фаворитов на Золотой мяч Усман Дембеле.