Клубный чемпионат мира09 июля 2025, 20:59 |
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Он снова в старте. Энрике выбрал состав ПСЖ на суперматч с Реалом
Встреча стартует в 22:00 по Киеву
09 июля 2025, 20:59 |
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9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике выбрал стартовый состав на этот матч.
Впервые на этом турнире в стартовом составе парижан сыграет один из главных фаворитов на Золотой мяч Усман Дембеле.
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