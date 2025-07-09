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  4. Он снова в старте. Энрике выбрал состав ПСЖ на суперматч с Реалом
Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 20:59 |
666
1

Он снова в старте. Энрике выбрал состав ПСЖ на суперматч с Реалом

Встреча стартует в 22:00 по Киеву

09 июля 2025, 20:59 |
666
1
Он снова в старте. Энрике выбрал состав ПСЖ на суперматч с Реалом
колаж Sport.ua

9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике выбрал стартовый состав на этот матч.

Впервые на этом турнире в стартовом составе парижан сыграет один из главных фаворитов на Золотой мяч Усман Дембеле.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Усман Дембеле
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Saar
Якби не Доннарума - ПСЖ не виграв би ЛЧ, а вилетів від Лівера. Якби не Доннарума - я б не в болівав за це лайно.
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