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Испания
09 июля 2025, 20:44 | Обновлено 09 июля 2025, 20:58
1594
2

Долгожданное возвращение. Известен состав Реала на матч против ПСЖ

Матч начнется в 22:00 по Киеву

09 июля 2025, 20:44 | Обновлено 09 июля 2025, 20:58
1594
2
Долгожданное возвращение. Известен состав Реала на матч против ПСЖ
колаж Sport.ua

9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.

В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси».

Наставник «Реала» Хаби Алонсо выбрал стартовый состав на этот матч. Впервые на этом турнире в стартовом составе «бланкос» выйдет звезда Килиан Мбаппе.

Украинец Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе и уступил место Тибо Куртуа.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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D1927K
В нього щось полуфінал не задався 
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Saar
Про Луніна більше не говоріть. Це дно з дна!
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0
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