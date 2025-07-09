Долгожданное возвращение. Известен состав Реала на матч против ПСЖ
Матч начнется в 22:00 по Киеву
9 июля состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок состоится на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.
В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси».
Наставник «Реала» Хаби Алонсо выбрал стартовый состав на этот матч. Впервые на этом турнире в стартовом составе «бланкос» выйдет звезда Килиан Мбаппе.
Украинец Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе и уступил место Тибо Куртуа.
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