Опытный защитник пополнит ряды Черноморца
Максим Лопыренок находится в статусе свободного агента
Опытный украинский защитник Максим Лопыренок по окончании прошлого сезона покинул черновицкую «Буковину». В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua футболист рассказал о причинах ухода из клуба и подтвердил, что может перейти в одесский «Черноморец».
– Максим, вы покинули «Буковину» этим летом. Это было совместное решение или клуба?
– У меня закончился контракт и мне сказали, что со мной не будут продлевать. Спортивный директор «Буковины» не был заинтересован в том, чтобы я остался, и я это понимал.
– Довольны своим периодом в черновицком клубе?
– Мне все нравилось в «Буковине», там амбициозный президент клуба, по финансированию все было стабильно и солидно.
Болельщики топовые, им большое спасибо за такую поддержку. Просто, когда убрали Кривенцова, у нас не было все время тренера и если бы зимой пришел квалифицированный специалист, я думаю, что у нас был бы большой шанс выйти в Премьер-лигу. А так...
– Была информация, что вы можете перейти в «Черноморец». Правда, что вы находитесь в расположении одесской команды?
– Да, я сейчас тренируюсь с «Черноморцем». Больше пока сказать не могу.
В прошлом сезоне Лопыренок провел десять матчей во всех турнирах в составе «Буковины».
В своей профессиональной карьере 30-летний защитник играл за черкасский ЛНЗ, «Минай», «Днепр» и «Днепр-1».
Ориентировочная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Легендарный вратарь о Неймаре