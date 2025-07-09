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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 19:03 |
509
1

Опытный защитник пополнит ряды Черноморца

Максим Лопыренок находится в статусе свободного агента

09 июля 2025, 19:03 |
509
1
Опытный защитник пополнит ряды Черноморца
ФК Буковина. Максим Лопыренок

Опытный украинский защитник Максим Лопыренок по окончании прошлого сезона покинул черновицкую «Буковину». В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua футболист рассказал о причинах ухода из клуба и подтвердил, что может перейти в одесский «Черноморец».

– Максим, вы покинули «Буковину» этим летом. Это было совместное решение или клуба?

– У меня закончился контракт и мне сказали, что со мной не будут продлевать. Спортивный директор «Буковины» не был заинтересован в том, чтобы я остался, и я это понимал.

– Довольны своим периодом в черновицком клубе?

– Мне все нравилось в «Буковине», там амбициозный президент клуба, по финансированию все было стабильно и солидно.

Болельщики топовые, им большое спасибо за такую поддержку. Просто, когда убрали Кривенцова, у нас не было все время тренера и если бы зимой пришел квалифицированный специалист, я думаю, что у нас был бы большой шанс выйти в Премьер-лигу. А так...

– Была информация, что вы можете перейти в «Черноморец». Правда, что вы находитесь в расположении одесской команды?

– Да, я сейчас тренируюсь с «Черноморцем». Больше пока сказать не могу.

В прошлом сезоне Лопыренок провел десять матчей во всех турнирах в составе «Буковины».

В своей профессиональной карьере 30-летний защитник играл за черкасский ЛНЗ, «Минай», «Днепр» и «Днепр-1».

Ориентировочная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.

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Максим Лопыренок трансферы УПЛ трансферы Буковина Черновцы Черноморец Одесса
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Александр Белогубко
сегодня он помог РУХУ забить гол
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