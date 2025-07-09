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Украина. Первая лига
09 июля 2025, 17:24 |
929
0

Стало известно, кто заменит Минай в случае отказа клуба от Первой лиги

Президент ПФЛ прокомментировал ситуацию

09 июля 2025, 17:24 |
929
0
Стало известно, кто заменит Минай в случае отказа клуба от Первой лиги
ФК Минай

Единственной командой ПФЛ, которая еще не начала подготовку к новому сезону, является перволиговый «Минай».

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, не дойдет ли дело до отказа закарпатского клуба от участия в первенстве, где им уже 2 августа предстоит играть с «Металлистом».

«Среди клубов ПФЛ такая неопределенность только с «Минаем», который остался без главного тренера, ведущих футболистов. Однако ситуация еще не критическая, помнится, и раньше «Минай» решал кадровые вопросы в последний момент и все обходилось.

Я в курсе, что несколько дней назад руководство «Миная» контактировало со своими коллегами из второлигового «Ужгорода» на тему обмена дивизионами. Но «горожане» решили не форсировать события и остались во Второй лиге. Представители «Миная» о каких-либо проблемах меня не информировали. Думаю, что до конца следующей недели «Минай» сообщит, продолжит ли выступления в перволиговом первенстве или возьмет паузу и сосредоточится на подготовке смены. Если все же решат сойти с дистанции, то согласно Регламенту их заменит «Колос-2», который финишировал в прошлом сезоне вторым во Второй лиге».

Ранее стало известно, займет ли «Ужгород» место «Миная» в Первой лиге.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Колос-2 Ковалевка Минай Александр Каденко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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