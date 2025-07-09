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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 16:13 |
2012
0

Защитник Динамо выехал за границу. Он завершает трансфер

Максим Дячук перейдет в гданьскую «Лехию»

09 июля 2025, 16:13 |
2012
0
Защитник Динамо выехал за границу. Он завершает трансфер
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

Украинский центральный защитник киевского «Динамо» Максим Дячук завершает свой переход в гданьскую «Лехию».

По информации журналиста Петра Слонки, 21-летний футболист сегодня, 9 июля, прибыл в Гданьск.

В сезоне 2024/25 Максим Дячук провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Максим Дячук не нужен главному тренеру «Динамо» Александру Шовковскому.

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Динамо Киев трансферы Лехия Гданьск трансферы УПЛ Максим Дячук чемпионат Польши по футболу Петр Слонка
Дмитрий Вус Источник: Петр Слонка
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