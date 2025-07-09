Защитник Динамо выехал за границу. Он завершает трансфер

Украинский центральный защитник киевского «Динамо» Максим Дячук завершает свой переход в гданьскую «Лехию».

По информации журналиста Петра Слонки, 21-летний футболист сегодня, 9 июля, прибыл в Гданьск.

В сезоне 2024/25 Максим Дячук провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Максим Дячук не нужен главному тренеру «Динамо» Александру Шовковскому.